Caro parcheggio ti scrivo, così mi consolo un po'

Non lamentiamoci troppo delle tariffe di casa nostra. Secondo i dati più recenti disponibili (2022), per parcheggiare un’auto per due ore a New York servono in media 43,10 dollari (37 euro); 32,65 a Sydney; 16,64 a Londra; 12,73 ad Amsterdam e 11,50 a Parigi. Senza contare la sovrattassa sui Suv, voluta dalla sindaca francese: un’ora nei primi 11 arrondissement della capitale costa 18 euro per un veicolo termico di oltre 1,6 tonnellate, e la giornata intera si paga 396 euro. Per l’acquisto di un posto auto invece i prezzi equivalgono a quelli di un nostro appartamento di lusso: a Hong Kong un parcheggio di pochi metri quadrati è stato venduto a 1,3 milioni di dollari, a New York si è arrivati a 1 milione. Da noi va un po’ meglio. Resta il fatto che viviamo in una società dove davanti agli ospedali i parcheggi sono a pagamento, mentre fuori dai supermercati sono gratuiti. Follia o degrado? Difficile scegliere.