C'è uno sconosciuto per strada: si chiama Codice

Secondo un sondaggio di Locauto Group realizzato in collaborazione con YouGov, il 71% degli italiani ammette di non conoscere sufficientemente le norme del Codice della Strada. Specie i neopatentati: il 35% non sa con certezza i limiti di cilindrata e di velocità consentiti per questa fascia d’età, dato in crescita rispetto al 2024. In generale, più della metà degli italiani (57%) ignora che la patente viene sospesa in caso di positività al test antidroga, e il 63% non conosce le conseguenze per chi viene fermato con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Il 15% degli intervistati dichiara di non utilizzare sempre la cintura di sicurezza. E il 46% ammette che non presterebbe assistenza alle persone coinvolte in un incidente pur essendone testimone. Premesso che bisognerebbe fare un sondaggio chiedendo alle persone se pensano che i risultati dei sondaggi siano credibili, quando si sale in auto è lecito preoccuparsi.