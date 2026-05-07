Fragile e delicata come la Sapienza del fico

Il fico matura senza fretta. Simbolo di sapienza nella Scrittura, non ha l’urgenza degli agrumi invernali né l’esibizione lucida delle mele allineate nei cesti. Sta lì, discreto, quasi dimesso, finché un giorno cede appena al tocco e si lascia aprire. Dentro, una trama fitta, dolce, sorprendente. È un frutto che non si concede allo sguardo veloce: chiede tempo, attesa, una certa fiducia. La vita, quando la si forza, si irrigidisce; quando la si accompagna, si rivela. Ed è in questo modo che ho ripensato a L., al suo racconto scritto nella sala d’attesa di un ospedale, alle sue giornate che non hanno più l’andamento regolare di prima: sono segnate da farmaci, visite, notti interrotte, attese in corridoi che sanno di disinfettante e di speranza trattenuta.

L. vive la fatica di tante madri che accompagnano i corpi fragili dei figli, che non vorresti mai vedere così, mai in quei letti. Eppure sono lì, accanto: sapienti, come mani che custodiscono qualcosa di prezioso e delicato. Ogni piccolo miglioramento è un passo, ogni ricaduta un ritorno a capo. L. descrive come, con fatica, abbia dovuto imparare il linguaggio dei dettagli: uno sguardo più vivo, un respiro più tranquillo, un sorriso che ritorna. Segni minuscoli, che agli occhi degli altri possono sembrare nulla, ma che per lei hanno il peso di una stagione intera.

È una maturazione silenziosa, fatta di resistenza e tenerezza, di stanchezza e fedeltà. Come il fico, anche questa esperienza non si offre subito alla comprensione: va abitata. Anche la fede, in certi giorni, somiglia più a una veglia che a una certezza. Non è una risposta pronta da esibire, ma un filo sottile che non si spezza, anche quando tutto sembra sospeso. L., nella sua presenza quotidiana e ostinata, intravede una forma di fiducia che cresce senza fare rumore. Una fiducia che non cancella la fatica, ma la attraversa.

Il fico, poi, ha una fragilità tutta sua. Basta poco a rovinarlo, a farne cadere la polpa. Eppure proprio questa vulnerabilità lo rende prezioso: la fragilità non è solo un limite da sopportare, ma un luogo in cui si impara a riconoscere ciò che conta davvero. Proteggere non significa chiudere, ma vegliare con amore e lasciarsi, a propria volta, toccare.

Alla fine, il fico ci insegna una cosa essenziale: non tutto ciò che vale si vede subito. E non tutto ciò che è pronto lo diventa nello stesso tempo. C’è una naturalità, una coerenza delle stagioni, che non coincide con le nostre agende. Accettarla non è rassegnazione, ma fiducia, atto di fede. Come chi, passando accanto all’albero, sa che tornerà. E che, a suo tempo, troverà il frutto aperto, dolce, pronto per essere condiviso, anche quando la vita, nel frattempo, ha chiesto di attraversare il dolore con pazienza e amore.