Meloni: sulla sicurezza risultati non sufficienti. Minori in carcere? No, vogliamo salvarli

Tra crisi internazionali e fibrillazioni interne alla sua maggioranza, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta rispondendo alle domande dei giornalisti nella classica conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della stampa parlamentare. La premier si è preparata ad affrontare le 40 domande (l'anno scorso rispose per due ore e mezza): dal blitz di Donald Trump in Venezuela alla sorte di Alberto Trentini, dagli sviluppi dei negoziati per risolvere la crisi ucraina alla legge elettorale, dal Mercosur al referendum sulla giustizia, passando per i temi economici.

Aprendo il tradizionale appuntamento con la stampa, Meloni - dopo un applauso in omaggio alle vittime di Crans-Montana - ha ringraziato «il presidente dell'Ordine dei giornalisti Bartoli, il presidente Signore della Stampa parlamentare per avere organizzato questa conferenza stampa che oramai è diventata di inizio anno, abbiamo insieme dato vita a una tradizione nuova». «La libertà di stampa è il presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi democrazia» e va difesa, ha detto Meloni. La premier ha ricordato tutti i cronisti che lavorano «non solo in zone di guerra, ma in tutti i territori oltraggiati dalla criminalità. Molti di loro nella storia recente hanno perso la vita. Bisogna rendere omaggio alla loro memoria. Sono contenta - ha aggiunto - del primo via libera alla pdl che istituisce una giornata in memoria dei giornalisti uccisi» che «ora è in discussione al Senato». «L'avvocatura dello Stato su mandato della presidenza del Consiglio si è messa in contatto per seguire le indagini con la Procura elvetica e con la Procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo: siamo pronti a fornire alle famiglie tutta l'assistenza necessaria per fare si che possano avere giustizia, le famiglie hanno la mia parola, non saranno lasciate sole», ha annunciato la premier.

Le risposte della presidente del Consiglio alle domande dei giornalisti

Groenlandia e Venezuela. «Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei» e «che non converrebbe a nessuno». Così ha risposto la premier alla prima domanda. «L'ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia - ha sottolineato - è stato escluso da Rubio e dallo stesso Donald Trump. Io credo che l'amministrazione Trump con i suoi metodi molto assertivi stia ponendo l'attenzione sulla importanza strategica della Groenlandia per suoi interessi e per la sua sicurezza. È un'area in cui agiscono molti attori stranieri e credo che il messaggio degli Usa è che non accetteranno ingerenze eccessive di attori stranieri». Meloni è intervenuta sul caso Trentini: «Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non è l'unico. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio. È molto doloroso non potere riuscire a dare risposte nei tempi che vorrei. Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana è nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l'Italia e il Venezuela».

Ucraina. A proposito dell'Ucraina, secondo Meloni, «non c'è un opzione sul campo oggi con un ombrello delle Nazioni Unite e quello di cui si parla è una forza multinazionale nell'ambito della coalizione dei volenterosi per rafforzare la difesa ucraina. La ragione per cui non ritengo necessario l'invio di soldati è perché il principale strumento per le garanzie di pace è l'articolo 5 della Nato, quella è la principale forma di garanzia per l'Ucraina. Poi l'invio dei soldati può essere un'idea, io non contesto chi lo vuole fare, ma non lo considero necessario. Mi pareva che su questo ci fosse la quasi unanimità del Parlamento, ora leggo che qualcuno nel Pd ha cambiato, se così formalizzeranno una proposta in Parlamento». «Non condivido il riferimento al veto putiniano di Salvini, è una lettura che considero un po' di parte. Ho già detto in varie occasioni che i dibattiti che si fanno all'interno della maggioranza particolarmente su Russia e Ucraina non sono dibattiti tra filorussi e ucraini, tra filoamericani e non so bene cosa...ho sempre pensato che i fili ce li hanno burattini, mentre i politici i fili non li hanno», ha detto Meloni rispondendo a una domanda sull'ipotesi di invio di truppe italiane in Ucraina.

Sicurezza. «Noi abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza, chiaramente gli anni di lassismo non sono facili da cancellare». Detto ciò, «i risultati per me non sono sufficienti», dunque «questo è l'anno in cui si cambia passo e si fa ancora di più». «Se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno», ha detto la premier citando alcuni casi di cronaca degli ultimi giorni, sottolineando che «spesso le toghe rendono vano il lavoro delle forze dell'ordine e del Parlamento».

Referendum. «Vedo un intento dilatorio nelle polemiche, ma non c'è impasse e non c'è da parte nostra nessun intento di forzare. Non abbiamo ragione di forzare, la data del 22-23 marzo ci consentirebbe di portare a casa le norme attuative prima del nuovo Csm», ha affermato la premier parlando del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Legge elettorale. Sulla riforma della legge elettorale «ci sono interlocuzioni con le opposizioni anche se non necessariamente al mio livello. Se ne sta occupando il Parlamento» e «spero in un'interlocuzione positiva e che non ci siano chiusure pregiudiziali», ma «se c'è chiusura, deciderà il Parlamento a maggioranza».

Misure anti-maranza. I provvedimenti varati dal governo sulla violenza minorile «non bastano, il fenomeno delle gang giovanili e i cosiddetti maranza continuano a imperversare, perciò stiamo lavorando a un altro provvedimento specifico sul tema che verrà presentato nei prossimi Consigli dei ministri». Così la premier. Meloni ha citato, come esempio, il decreto Caivano e ricordato: «Su quello abbiamo raccolto consigli che venivano dai magistrati che operano in quei territori e crediamo di aver contribuito a colmare alcune lacune nel nostro ordinamento, tra cui la possibilità di arrestare in flagranza un minore che sia in possesso di arma da fuoco. Lo dico per ricordare che allora il governo fu accusato di voler arrestare i minori, ricordo un titolo di giornale, "Il governo vuole arrestare i bimbi", ma non era e non è il nostro intento che è diametralmente opposto, è quello di salvare i minori».

Migranti. «La linea dell'Europa sull'immigrazione è stata completamente ribaltata. Oggi si parla di difesa dei confini, norme per i rimpatri, soluzioni innovative, non più il tema di distribuire i migranti, ma fermare l'immigrazione illegale lavorando con i Paesi di transito e di origine dei migranti. L'Italia ha fatto su questo tema la differenza», ha osservato la premier.

Ex Ilva. Quello sulla ex Ilva di Taranto «è il dossier industriale più complesso che abbiamo ereditato, aperto da 13 anni, senza che nessuno abbia dato una soluzione stabile. Sento spesso reclamare l'impegno del governo, che non è mai venuto meno, tema su cui abbiamo dedicato più riunioni che su altro». Sull'ex Ilva «vogliamo conciliare occupazione, tutela dell'ambiente e sicurezza, serve che tutti diano una mano: governo, regione e magistratura. Attualmente si è aperta una fase di negoziazione, ma non ci sono impegni vincolanti da parte del governo, fino a quando non potremo dare risposte chiare, su occupazione e sicurezza. Non vogliamo ripetere errori che sono stati commessi, non avalleremo proposte predatorie», ricordando che il «confronto con le parti sociali è sempre aperto».

L'intervento del presidente dell'Ordine dei giornalisti

Si apre con un applauso in omaggio alle vittime di Crans-Montana la conferenza stampa. «Permettetemi di rivolgere un commosso pensiero alle famiglie e agli amici di giovani morti o gravemente feriti nel rogo di Crans Montana», ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli all'inizio del suo intervento. «Sulla sicurezza degli inviati in zone di guerra abbiamo apprezzato l'impegno del governo per la formazione e per i fondi destinati a garantire una copertura assicurativa per i freelance. La sicurezza dei giornalisti, tuttavia, è in pericolo anche in Italia», ha dichiarato il presidente dell'Ordine dei Giornalisti. «Il 2025 è stato un anno molto difficile per i giornalisti - ha ricordato -. Abbiamo assistito alla più grande strage di colleghi. In Ucraina sono stati uccisi 28 operatori dei media, spesso colpiti in modo consapevole e diretto. Oltre 300 i giornalisti palestinesi assassinati dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza per oscurare la tragedia che si è consumata. Non a caso, abbiamo per ben due volte lanciato un appello affinché la stampa internazionale possa entrare a Gaza. E, sia chiaro, criticare il governo di Israele non significa giustificare i rigurgiti di antisemitismo che condanniamo senza esitazione». Venendo alle minacce subite dai giornalisti in Italia, «la bomba sotto l'auto di Sigfrido Ranucci; la testa mozzata di capretto davanti la porta di casa di Giorgia Venturini; le sassate durante una manifestazione che hanno ferito Elisa Dossi e Davide Bevilacqua. L'elenco è molto lungo - ha sottolineato -. Altrettanto lungo è l'elenco di capitani d'industria e della finanza, di presidenti e allenatori di calcio, di sindaci e assessori, e purtroppo anche di esponenti delle istituzioni che denigrano, discreditano e diffamano indiscriminatamente chi fa informazione. Lo voglio denunciare senza mezzi termini: sono atteggiamenti che contribuiscono a alimentare un clima di aggressione verbale e fisica nei confronti dei giornalisti, legittimando di fatto comportamenti da codice penale. Non a caso, la Criminalpol nei primi sei mesi del 2025 ha censito 81 casi di aggressioni e minacce a giornalisti, uno ogni due giorni con un aumento di poco inferiore al 100% rispetto al 2024. Sono numeri preoccupanti, anche se è doveroso ringraziare il Centro di coordinamento per la sicurezza dei giornalisti al ministero dell'Interno e le forze dell'ordine per l'impegno a contrastare questi fenomeni». Per l'osservatorio Ossigeno per l'informazione, «lo scorso anno 93 giornalisti sono stati oggetto di querele temerarie, ossia di iniziative giudiziarie infondate e finalizzate esclusivamente a intimidire e far tacere i giornalisti. L'Italia continua a essere il Paese con il maggior numero di querele per diffamazione ed esorbitanti richieste di risarcimento danni. Oltre l'80% di questi procedimenti viene archiviato o si conclude con una assoluzione. Spesso dopo molti anni. Chi presenta una querela intimidatoria deve essere punito e non con un buffetto. Per questo, riteniamo che il modo con cui è stata recepita la direttiva europea sulle querele intimidatorie sia un'occasione persa». Infine «ci inquieta lo scandalo delle captazioni illegali degli smartphone di diversi giornalisti, tra cui il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Attendiamo ancora che si scopra chi e perché ha fatto spiare i giornalisti in spregio alle leggi italiane ed europee». «Ci preoccupa la svendita di quel che rimane del gruppo Gedi, il destino di due quotidiani storici come Repubblica e Stampa e il futuro di Radio Radicale - ha aggiunto -. Tutto questo mentre web e social media continuano a essere terra di nessuno con pochi manovratori il cui scopo è quello di arricchirsi, con le grandi piattaforme digitali che saccheggiano impunemente il lavoro dei giornali, non pagano tasse e non rispondono dei reati commessi». «Particolarmente dolorosa è la mancanza di una norma che assicuri un equo compenso a decine di migliaia di giornalisti», ha affermato il presidente dell'Ordine, Carlo Bartoli, chiedendo a Parlamento e governo di «decidere presto»: «Una recente ricerca ha scattato una fotografia drammatica del lavoro autonomo e parasubordinato. La media delle retribuzioni per i giornalisti freelance è di 17mila euro l'anno; per i cococo di circa 11mila. Parliamo di lordo. In entrambi i casi siamo sotto la soglia dei mille euro al mese netti, cifra con cui è impossibile vivere dignitosamente. Ripeto anche quest'anno che nel dicembre 2023 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha consegnato al ministero della Giustizia la proposta di tabelle per l'equo compenso definite sulla base di una legge che come prima firmataria reca il suo nome», ha detto rivolto a Meloni. «In 25 mesi il ministro non ha ritenuto di dare attuazione, per i giornalisti, a una legge dello Stato. Adesso, poi, le leggi sull'equo compenso stanno per diventare tre: una legge speciale di 13 anni fa, una legge ordinaria di tre anni fa e un disegno di legge sulle professioni in discussione al Senato. Nessuna, però, trova applicazione. Al Parlamento e al governo chiediamo di decidere presto. Le condizioni in cui versano migliaia di colleghi sono inaccettabili, mentre gran parte dei proprietari dei giornali, quelli che pagano compensi da fame, compaiono nella lista degli uomini più ricchi d'Italia. Una cosa intollerabile, una vergogna per un Paese civile», ha concluso.