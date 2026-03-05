Il governo: oltre un miliardo in aiuti alimentari

L’aiuto alimentare non è solo un pacco da consegnare, ma il possibile avvio di un percorso di inclusione sociale e lavorativa, costruito insieme a istituzioni, associazioni e territorio. È questa l’essenza del “modello italiano” illustrato, al parco del Foro Italico, all’evento promosso dai ministeri del Lavoro e dell’Agricoltura in preparazione della prima presidenza italiana della "CoP on Material Support". La strategia mira a costruire una rete di supporto concreta e duratura, fondata sul principio di sussidiarietà, in una solida alleanza tra le istituzioni e oltre 10mila enti del Terzo settore.

«Abbiamo sempre concepito l’aiuto alimentare come la porta d’ingresso per un percorso di inclusione sociale più ampio e strutturato, ovvero il primo passo di una presa in carico che guarda alla persona nella sua interezza», ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio, nel quale ha rivendicato l’impegno del Governo nel «costruire un modello di intervento che non si limitasse a rispondere all’urgenza, ma che fosse in grado di generare una prospettiva».

Un «impegno concreto che ha toccato nel solo 2025 oltre 2,3 milioni di persone», ha sottolineato il ministro Marina Calderone, ponendo l’accento su quella «collaborazione fattiva tra pubblico e privato, oltre a un’evoluzione dei servizi, anche infrastrutturali, che porteremo all’attenzione dell’Europa». I numeri, messi in rilievo dal viceministro Maria Teresa Bellucci, parlano di «oltre un miliardo di euro di investimento, mezzo milione di volontari e, nel 2025, di 80mila derrate distribuite in modo gratuito».

«Il nostro obiettivo non è semplicemente distribuire cibo, ma garantirlo di qualità a tutti: un modello che unisce inclusione sociale, salute e sostegno alle filiere produttive italiane», ha evidenziato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ricordando anche l’impegno per «la carta "Dedicata a te", con oltre 2,7 miliardi complessivi, e il Fondo indigenti reso strutturale con 50 milioni l’anno». Perché la solidarietà non chiude solo una ferita: può anche aprire una strada.