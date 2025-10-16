Andrea Napoli: necessaria una riforma sugli affitti

Andrea Napoli è responsabile nazionale delle Politiche della casa per l’Udc-Unione di Centro. Un vero esperto sui temi legati agli affitti e all’attività immobiliare. Ad aprile 2024, poco più di dieci anni dall’inizio del suo viaggio nel mondo delle locazioni, pubblica il suo primo libro, con Mondadori, dedicato proprio a questo mondo.

Oltre 9,6 milioni di case sfitte. Qual è il motivo?

Il tema delle case sfitte nasce da diversi fattori: la demografia che cambia, immobili spesso situati in zone poco attrattive o da ristrutturare e, soprattutto, una normativa che non sempre tutela chi decide di affittare. Oggi i tempi della giustizia sono lunghi e in caso di morosità il proprietario può trovarsi in difficoltà. Per questo sarebbe importante un aggiornamento della legge sulle locazioni, la n. 392 del 1978, che pur avendo avuto negli anni varie modifiche porta ancora con sé meccanismi non più adeguati ai tempi. Una riforma moderna aiuterebbe a rimettere sul mercato molti immobili oggi vuoti e darebbe fiducia ai proprietari.

Il Piano casa annunciato dalla Meloni può funzionare?

Il Piano casa presentato dalla presidente Meloni è un’iniziativa significativa perché rimette al centro il tema dell’abitare e offre nuove opportunità alle giovani coppie. È un segnale positivo che va nella direzione giusta e che come Udc, forza di governo, sosteniamo con convinzione. Ora la sfida è tradurre questo annuncio in misure concrete, con regole chiare e un forte coordinamento con Comuni e Regioni, per garantire un impatto reale sulla vita delle famiglie.

Quali sono le priorità?

La priorità è valorizzare e riportare sul mercato il patrimonio immobiliare esistente, che oggi è in parte fermo. Bisogna rendere più semplice e sicuro affittare o vendere, facilitare l’accesso al credito per chi vuole acquistare e alleggerire la burocrazia. Questi sono i passi necessari per rendere davvero efficaci le misure che il governo ha messo in campo e per dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie.

Da bene rifugio a patrimonio, come sta cambiando il rapporto tra gli italiani e il “mattone”?

La casa resta un punto di riferimento per gli italiani, ma sta cambiando il modo in cui viene vissuta. Le nuove generazioni cercano più flessibilità e spesso si orientano verso l’affitto o modelli abitativi innovativi. Per questo è importante accompagnare questa evoluzione con politiche che rendano la casa non solo un bene rifugio, ma una risorsa dinamica da gestire e valorizzare nel tempo.

Anche le professioni legate all’immobiliare stanno cambiando. In meglio o in peggio?

In meglio. L’agente immobiliare oggi deve essere un consulente completo, in grado di guidare il cliente in ogni fase: dalla parte creditizia a quella fiscale e legale, fino agli aspetti urbanistici. Non basta più mostrare un immobile, serve accompagnare famiglie e investitori in un percorso complesso, semplificando procedure e offrendo soluzioni concrete. È questa professionalità a rendere la figura centrale e indispensabile nel mercato di oggi.