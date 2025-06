L'ultimo numero del podcast Taccuino celeste è dedicato all'importanza del saluto, a partire dal "Pace a voi" rivolto da Gesù ai discepoli, con ampio spazio alla spiritualità scout della partenza

Salutare bene, anche con un semplice ciao, è importante. Significa prestare attenzione a chi abbiamo davanti, riconoscerlo come presenza nella nostra vita. Una presa di coscienza che assume ancora più valore alla luce della Scrittura e in particolare delle parole che Gesù rivolge ai discepoli quando appare loro dopo la Risurrezione: “pace a voi”, richiamo anche allo “Shalom” che troviamo spesso nell’Antico Testamento. E non a caso, al contrario, il segno più evidente della frattura tra due persone è togliersi il saluto. Il tema è al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste, l’ultimo della stagione, che dedica ampio spazio all’affascinante spiritualità della partenza, tipica dello scautismo. Molto significativa sul tema dei saluti la Cartolina da Camaldoli, curata come sempre dai monaci benedettini della comunità toscana.



