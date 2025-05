La terza puntata di Semitaliani, la serie podcast di Popotus per raccontare ai bambini storie (vere) di cittadinanza negata

Your browser does not support the audio element.

La terza puntata di Semitaliani, la serie podcast di Popotus per raccontare ai bambini storie (vere) di cittadinanza negata

Abdel è il primo di cinque fratelli. Oggi frequenta il terzo anno di economia all’università. Ha 23 anni e in Italia è arrivato dall’Egitto quando ne aveva sei. Tutta la famiglia ha seguito il papà che, ancora prima che Abdel nascesse, si era trasferito nel nostro Paese per lavorare. Dopo tutto questo tempo in Italia, il papà di Abdel vorrebbe la cittadinanza italiana per se stesso ma soprattutto per darla ai suoi figli. I documenti sono a posto, il livello di lingua sufficiente. C’è solo un problema: per essere cittadino italiano il papà di Abdel non guadagna abbastanza.

Già, perché uno dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la cittadinanza è il reddito. Secondo Stefano Pasta, ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed esperto del tema, «questa è una cosa molto brutta: io non dovrei diventare italiano se sono ricco o povero ma se ho studiato, sono cresciuto in Italia, se lavoro e mi sono appassionato al mio territorio».



Eppure questo fattore blocca alcuni degli oltre otto milioni di ragazzi di origine straniera che nelle classi italiane imparano la grammatica, la geografia e la storia del nostro Paese. La Fondazione Ismu ne ha contati più di 900mila, soprattutto di origini albanesi e marocchine: il 65,4% di loro è nato in Italia ma potrà chiedere di diventare cittadino italiano quando compirà 18 anni.

Una di loro è Jessica, un’educatrice pedagogista originaria di Verona e che vive a Monza e che racconta come è riuscita a ottenere la cittadinanza e come vivono questo processo tanti altri ragazzi che hanno alle spalle la sua stessa vicenda.



La storia di Abdel e Jessica è raccontata da “Semitaliani. Com’è dura la vita senza cittadinanza”, la serie podcast di Popotus scritta, pensata e registrata a misura di bambino. Semitaliani, cioè italiani a metà, ma anche semi italiani che nel nostro Paese germogliano, si sviluppano e danno frutti che fanno bene a tutti. Da oggi è disponibile la seconda puntata, a seguire le altre, su Avvenire.it e sulle altre piattaforma di streaming audio.