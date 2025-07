Papa Leone all'Angelus recitato a Castel Gandolfo - .

«Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra e che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto. Alla comunità internazionale rivolgo l'appello ad osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e lo spostamento forzato della popolazione». Sono state forti le parole di Papa Leone XIV rivolte ieri all'Angelus recitato da Castel Gandolfo al termine di una mattinata tutta dedicata all'abbraccio alla comunità di Albano, con la celebrazione di buon mattino nella Cattedrale di San Pancrazio. Papa Prevost ha espressamente citato gli attacchi militari dell'esercito israeliano di questi giorni, non solo alla chiesa latina della Sacra Famiglia, che ha indignato e sconvolto tutto il mondo cristiano, ma ha fatto ampio riferimento anche agli altri attacchi militari contro la popolazione civile e i luoghi di culto, esprimendo inoltre la sua stessa preoccupazione per i paventati piani di deportazione o concentramento della popolazione palestinese, proprio nel giorno in cui l'Idf inizia una operazione di terra con ordini di evacuazione ai gazawi verso Sud.

Ai cristiani del Medio Oriente, in particolare, Leone ha rivolto parole accorate: "Ai nostri amati cristiani mediorientali dico, sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica, siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa, grazie per la vostra testimonianza di fede!". Significativo anche che abbia voluto nominare ciascuna delle vittime dell'attacco alla chiesa pronunciando i loro nomi: «Esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la Parrocchia cattolica della Sacra Famiglia. Prego per le vittime, Saad Issa Kostandi Salameh, Foumia Issa Latif Ayyad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud, e sono particolarmente vicino ai loro familiari e a tutti i parrocchiani».

Dopo l'attacco il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva telefonato allo stesso Leone. «Dobbiamo dialogare e lasciare le armi» ha ribadito il Pontefice, «il mondo non sopporta più la guerra». Su Gaza, ha aggiunto proprio riferendosi della telefonata con Netanyahu, «abbiamo insistito sulla necessità di proteggere i luoghi sacri e lavorare insieme in questo senso, lasciare tanta violenza e tanto odio. Perdonarsi costa fatica - aveva ammonito alla messa - ma è l'unica via per la pace».

Martedì Leone XIV rientrerà in settimana in Vaticano in vista del Giubileo dei Giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto.

Un'altra strage per il cibo

Intanto a Gaza è di nuovo strage tra la gente affamata in fila per gli aiuti. Il bilancio ci mette poco a contare nuove decine di morti: sono almeno 84 le persone uccise dagli attacchi israeliani a Gaza, e più di 200 sono rimaste ferite, secondo fonti mediche ad Al Jazeera. E il ministero della Salute palestinese precisa che tra le vittime almeno 73 erano in attesa degli aiuti. Un copione che si ripete, al punto che da maggio secondo fonti della Striscia sono almeno 900 i civili rimasti uccisi mentre erano in cerca di cibo. La replica dell'esercito israeliano ricalca quanto già sottolineato in precedenti simili episodi, anche nei giorni scorsi: l'Idf conferma di aver sparato «colpi di avvertimento» nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti nel nord di Gaza per disperdere «una minaccia». L'esercito ha quindi sottolineato di essere «a conoscenza delle segnalazioni di vittime nella zona», ma che «un esame preliminare mostra che il numero riportato di vittime non corrisponde alle informazioni esistenti».