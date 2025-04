COMMENTA E CONDIVIDI













Due immagini. Una la evoca il cardinale Giovanni Battista Re, nell’omelia. E come dice il cardinale decano, “rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore”. L’immagine del Papa affacciato per l’ultima volta dalla loggia della Basilica di San Pietro nella domenica di Pasqua e poi il suo giro in papamobile tra i fedeli. L’altra ce l’hanno sotto gli occhi tutti i 140mila partecipati al funerale di Francesco. Piazza san Pietro e via della Conciliazione gremite per rendere omaggio a un Vescovo di Roma il cui “intenso Pontificato”, sono sempre parole di Re, ha “toccato le menti ed i cuori” di tutti. Pastore fino all’ultimo, si potrebbe dire, “con forza e serenità, vicino al suo gregge”.

In una piazza baciata dal sole le parole del porporato disegnano i tratti significativi dell’uomo Jorge Mario Bergoglio e del Pontefice che per primo venne dall’America Latina e prese il nome di Francesco. “Conservò il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale, e diede subito l’impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa, instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati”, dice quanto al primo aspetto il cardinale Re. Aggiungendo anche: “Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti, anche alle persone lontane dalla Chiesa”.

Quanto invece al suo pontificato, il cardinale decano non ha dubbi: “Misericordia e gioia del Vangelo sono due parole chiave di Papa Francesco”. E soprattutto “il primato dell’evangelizzazione è stato la guida del suo Pontificato, diffondendo, con una chiara impronta missionaria, la gioia del Vangelo, che è stata il titolo della sua prima Esortazione Apostolica Evangelii gaudium. Una gioia che colma di fiducia e speranza il cuore di tutti coloro che si affidano a Dio”.

Secondo Re, “filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti; una casa dalle porte sempre aperte”. Il porporato ricorda a tal proposito “l’immagine della Chiesa come “ospedale da campo” dopo una battaglia in cui vi sono stati molti feriti; una Chiesa – sottolinea - desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone e dei grandi affanni che lacerano il mondo contemporaneo; una Chiesa capace di chinarsi su ogni uomo, al di là di ogni credo o condizione, curandone le ferite. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi. Costante è stata anche l’insistenza nell’operare a favore dei poveri”. Perciò ha citato i viaggi a Lampedusa e a Lesbo la messa celebrata al confine tra Stati Uniti e Messico. Passaggi dell’omelia sottolineati dall’applauso dei presenti.

Papa Francesco, rileva ancora il cardinale decano, “ha sempre messo al centro il Vangelo della misericordia, sottolineando ripetutamente che Dio non si stanca di perdonarci: Egli perdona sempre qualunque sia la situazione di chi chiede perdono e ritorna sulla retta via. Volle il Giubileo Straordinario della Misericordia, mettendo in luce che la misericordia è “il cuore del Vangelo”. Re cita la Fratelli tutti per dire che “in contrasto con quella che ha definito “la cultura dello scarto”, ha parlato della cultura dell’incontro e della solidarietà. Il tema della fraternità ha attraversato tutto il suo Pontificato con toni vibranti”. A tal proposito importanti è il documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune”, che richiama la comune paternità di Dio.

Così come fondamentale è l’enciclica Laudato si’, che “ha richiamato l’attenzione sui doveri e sulla corresponsabilità nei riguardi della casa comune. Nessuno si salva da solo”. Inoltre, “di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra – diceva - è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta” (e anche in questo caso è giunto l’applauso della piazza).

“Costruire ponti e non muri” è un’esortazione che egli ha più volte ripetuto e il servizio di fede come Successore dell’Apostolo Pietro è stato sempre congiunto al servizio dell’uomo in tutte le sue dimensioni. Così tra i viaggi il cardinale decano cita anche quello in Iraq “compiuto sfidando ogni rischio. Quella difficile Visita Apostolica è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione irachena, che tanto aveva sofferto per l’opera disumana dell’Isis. È stato questo un Viaggio importante anche per il dialogo interreligioso, un’altra dimensione rilevante della sua opera pastorale”.

Alla fine dell’omelia Re ricorda che Bergoglio soleva concludere i suoi discorsi ed i suoi incontri dicendo: “Non dimenticatevi di pregare per me”. “Caro Papa Francesco – invoca il porporato -, ora chiediamo a Te di pregare per noi e che dal cielo Tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa Basilica in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l’umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza”.

È iniziata la Messa dei funerali di papa Francesco. A presiedere il rito è il cardinale decano Giovanni Battista Re e con lui concelebrano 220 cardinali, 750 tra vescovi e sacerdoti e 4.000 sacerdoti. La bara del Pontefice è stata portata a spalle dai sediari, dall'altare della Confessione lungo tutta la navata centrale di San Pietro, uscendo sul sagrato dalla porta principale. Quindi, tra gli applausi dei fedeli, è stata adagiata davanti all'altare, con sopra il coperchio il libro del Vangelo aperto.

I primi numeri sulla presenze in piazza san Pietro, diramati dalla Questura di Roma, parlano di 140mila persone, ma la partecipazione popolare è destinata ad aumentare, dato che ai varchi ci sono ancora molti fedeli in attesa. La giornata di sole con il cielo terso, ha sicuramente facilitato l'afflusso nella zona di San Pietro, sorvegliata da quattromila uomini e donne delle forze dell'ordine. La piazza è già piena e la folla occupa anche l'attigua piazza Pio XII e gran parte di Via della Conciliazione. Anche la piazza antistante Santa Maria Maggiore è già piena.

Poco prima dell'inizio avvisi in italiano, inglese e spagnolo hanno invitato i fedeli a partecipare alla Messa con fede e raccoglimento, evitando di alzare cartelli e bandiere. L'inizio della celebrazione è stato preceduto dal mesto suono delle campane.

Sul sagrato della Basilica, a destra guardando la facciata, hanno trovato posto le quasi 170 delegazioni in rappresentanza degli Stati di tutto il mondo. A sinistra i cardinali e i vescovi. Dopo Donald Trump, arrivato ieri sera, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Roma per l'esequie. In prima fila, come prescrive il cerimoniale, il presidente argentino Javier Milei e quello italiano, Sergio Mattarella. I capi di Stato e di governo, passando in Basilica per uscire sul sagrato, si sono fermati qualche attimo davanti alla bara in quel momento ancora posta davanti all'altare della Confessione. Così hanno fatto anche Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, Mattarella, insieme con la figlia Laura, Emmanuel Macron con la moglie, il principe di Galles, William e quello di Monaco, Alberto. Tra gli ultimi a rendere omaggio al feretro, i tre segretari di papa Francesco, gli aiutanti di camera e l'infermiere Massimiliano Strappetti, che si sono chinati a baciare il coperchio della bara.

Numerose anche, in tutto una quarantina, le delegazioni dei rappresentanti ecumenici e delle altre religioni. C'è attesa per l'omelia del cardinale Re.