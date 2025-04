COMMENTA E CONDIVIDI













Il buio fatica a sciogliersi nell’alba sulla cappella del Rosario della villa 31-Retiro, baraccopoli conficcata nel cuore di Buenos Aires. È stata una notte insolitamente fredda in questo afoso autunno “porteño”. Il fango e le pozzanghere nelle buche dell’asfalto – dove c’è – rivelano la pioggia recente. E l’aria ha l’odore aspro del temporale imminente. Questo non ferma, però, i preparativi che vanno avanti da venerdì. Mentre i più giovani caricano negli zaini acqua e mate, Leda siete immobile su un muretto sberciato. Sul petto ha appoggiato un quadro di Francesco e, indifferente al via vai, prega.

È là dalle 5 del mattino l’ora in cui, dall’altra parte dell’Atlantico, è cominciato il funerale del Pontefice a San Pietro. “Era tutto, per me e per il quartiere. Quante volte è venuto e quanti di noi ha aiutato. Anche me, appena arrivata dal Paraguay, vent’anni fa”. Isolina, accanto a lei, annuisce: “Chiedo a Francesco di intercedere per la pace nella villa e nel mondo. E perché io riesca a fare il tragitto”, aggiunge, indicando la stampella. Buona parte dei 55mila abitanti della “villa” di Retiro hanno scelto di percorrere a piedi, attraversando il centro, i chilometri che li separano da Plaza de Mayo dove Buenos Aires ha salutato il “suo” Papa. Una sorta di anteprima del grande pellegrinaggio con cui il popolo dei “villeros”, gente delle baraccopoli, fianco a fianco a migliaia di donne e uomini delle zone più svariate e della provincia, ha voluto trasformare nella giornata ieri il lutto in impegno a proseguire il cammino aperto da Jorge Mario Bergoglio.

Prima tappa, la piazza su cui si erge imponente la Casa Rosada. All’estremo opposto, il colonnato neoclassico della Catedral metropolitana dove è stato allestito l’altare per la Messa solenne alle 10 locali: lo stesso orario di quella di Roma ma con cinque ore di ritardo a causa del fuso. L’arcivescovo Jorge García Cuerva ha scelto di restare per celebrarla e, come ha spiegato, “accompagnare le persone e i sacerdoti in questo momento di sofferenza”. Sonia, 55 anni, cuoca volontaria della mensa popolare del sobborgo Once-Berazetei, piange. “Mi manca, eppure è qui. E mi chiede di andare avanti nel mio lavoro per aiutare quanti hanno necessità”, dice con voce commossa. Si vedono tanti occhi umidi quando un sole quasi estivo scaccia di colpo le nuvole grigie dal cielo. A differenza di quanto canta il tango di Carlos Gardel, l’Argentina ha la consolazione e il coraggio – lo chiamava Francesco – delle lacrime. “Piangiamo perché è morto il padre di tutti, piangiamo perché sentiamo già nel cuore la sua assenza fisica, piangiamo perché ci sentiamo orfani, piangiamo perché non riusciamo ancora a comprendere appieno la sua grandezza mondiale, piangiamo perché ci manca tanto”, ha affermato monsignor García Cuerva nell’omelia, interrotta più volte dagli applausi.

“Che queste lacrime bagnino la terra della nostra patria e del mondo per far crescere la fraternità”, ha aggiunto. “Lo diceva sempre: siate fratelli e sorelle”, afferma María, 80 anni, venuta con Elvira, Angelita e Lucila da Ituizangó. “È il quartiere dove vive la sorella del Papa: María Helena è nostra vicina”, dicono quasi in coro. “Voleva che ci prendessimo cura l’uno dell’altro. Questa è la sua eredità. Sa, io non sono credente, su tante cose non sono d’accordo con la dottrina cattolica. Però sono qui perché lui sapeva trovare ciò che ci unisce invece di sottolineare quanto ci divide”, sottolinea Mónica, arrivata da Tigre, mentre solleva il fazzoletto bianco in segno di omaggio al termine della celebrazione. Una grande immagine di Francesco viene portata in processione intorno a Plaza de Mayo: un abbraccio reciproco che, negli ultimi dodici anni, s’è dilatato oltre la distanza fisica e ora si prolunga oltre la morte. “Vai in Cielo Francesco – conclude l’arcivescovo, parafrasando un moto che circola di bocca in bocca -. E fai molto chiasso da lassù".