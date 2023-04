Il Papa, Pannella, la croce di Romero. «Spes contra spem». E noi a piedi scalzi

Un amico giornalista e radicale condivide con me quella che probabilmente è stata l’ultima lettera di Marco Pannella, scritta poco prima della morte e inviata a papa Francesco di ritorno, in quel 2016, dai campi profughi di Lesbo. L’accolgo volentieri, con rispetto, commozione e anche un po’ di disagio...





Caro direttore,

siamo abbastanza distanti dal decennale del pontificato di Francesco, e all’indomani del suo “ritorno a casa” dopo un serio malore, alcuni giorni in ospedale e alla vigilia dei giorni della passione di Cristo. E anch’io sento di poter dire la mia senza iscrivermi a un qualche coro d’occasione. Cronache e commenti e profondi interventi nei giorni delle celebrazioni e anche in quelli della preoccupazione sono stati davvero tanti. Giusto così. Valutare e “pesare” l’azione e i comportamenti di un pontefice da parte dei contemporanei non è facile né semplice. È compito di esperti, storici, che hanno il necessario distacco, la dovuta “freddezza”, i documenti a disposizione. Io vorrei solo aggiungere un piccolo tassello al vasto mosaico. Il 16 aprile del 2016 Francesco si reca in visita nel campo profughi di Lesbo, in Grecia. Marco Pannella è già malato e sofferente. Il 22 aprile (poco meno di un mese prima di morire, il 19 maggio), invia una lettera a Francesco e forse si tratta del suo ultimo scritto. È una lettera che si può intitolare, credo a ragione: «Spes contra spem». L’incontro tra un inossidabile laico e un altrettanto inossidabile credente. Mi sembra buona cosa, ed esempio in qualche modo da imitare. La condivido con te. Buona giornata

Valter Vecellio

direttore di “Proposta Radicale”



Roma 22 aprile 2016

Caro Papa Francesco,

Ti scrivo dalla mia stanza all’ultimo piano – vicino al cielo – per dirti che in realtà ti stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, e di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti scaricano. Questa passione è il vento dello “Spirito” che muove il mondo. Lo vedo dalla mia piccola finestra con le piante impazzite che si muovono a questo vento e i gabbiani che lo accompagnano. In questo tempo non posso più uscire, ma ti sto accanto in tutte le uscite che fai tu. Un pensiero fisso mi accompagna ancora oggi: spes contra spem. Caro Papa Francesco, sono più avanti di te negli anni, ma credo che anche tu ti trovi a dover vivere spes contra spem. Ti voglio bene davvero.

Tuo Marco

P.S. Ho preso in mano la croce che portava in mano monsignor Romero e non riesco a staccarmene.