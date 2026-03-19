Vuoi un visto per entrare negli Usa? Versa una cauzione di 15mila dollari

Come funziona il filtro voluto dall’Amministrazione Trump? Innanzitutto le cauzioni si applicano ai visti B-1 e B-2 e, dunque, sono relative ai viaggiatori d'affari e ai turisti. I costi sono suddivisi in tre fasce: 5mila, 10mila o 15mila dollari. "L'importo viene determinato al momento del colloquio per il visto", ha informato il Dipartimento di Stato. Nessun automatismo: versare la cauzione non garantisce il rilascio del visto. Il deposito viene rimborsato in caso di rifiuto della domanda, di mancato ingresso negli Stati Uniti o se il richiedente rispetta i termini del visto. Il provvedimento ha dunque due anime: imporre un primo filtro al censo, spingere chi fa richiesto a rispettarne i termini (e quindi a non trattenersi oltre i limiti negli States). Le autorità Usa hanno fatto sapere che sono circa mille i visti rilasciati e il 97% dei beneficiari ha lasciato gli Stati Uniti entro i termini previsti dal documento.

ltre 605.000 espulsioni dall'insediamento di Trump e altri 1,9 milioni di persone che hanno lasciato il Paese. Risultato superato il mese dopo: 675.000 espulsioni. Sempre a gennaio, l'amministrazione Trump ha annunciato Siamo dunque dentro la macchina anti immigrazione voluta da Trump. Che va avanti a colpi di provvedimenti. Lo scorso dicembre il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato di aver "battuto ogni record" con oe altri 1,9 milioni di persone che hanno lasciato il Paese. Risultato superato il mese dopo: 675.000 espulsioni. Sempre a gennaio, l'amministrazione Trump ha annunciato il congelamento a tempo indeterminato delle procedure di rilascio dei visti per i cittadini provenienti da settantacinque Paesi . Tra questi figuravano Afghanistan, Brasile, Egitto, Iran, Russia e Somalia. Parallelamente sono finiti nel mirino i programmi di immigrazione legale come lo Status di Protezione Temporanea (TPS) e il permesso di soggiorno per motivi umanitari (UAM).