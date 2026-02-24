Scandalo Epstein, rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore Mandelson

Scotland Yard ha notificato in un comunicato la rimessa in libertà, senza mai specificare il nome dell'ex diplomatico. Era stato fermato per «abuso d'ufficio»

La polizia britannica ha rilasciato su cauzione Peter Mandelson, l'ex ministro ed ex ambasciatore britannico negli Usa, fermato ieri per il suo coinvolgimento nel caso Epstein. «Un uomo di 72 anni, fermato con l'accusa di negligenza nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, è stato rimesso in libertà su cauzione in attesa del proseguimento delle indagini», si legge in un comunicato della polizia, nel quale non viene mai specificato il nome della persona rilasciata. Secondo quanto riferito dalla Press Association, citando una fonte di polizia, l'uomo è Peter Mandelson.

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa, era stato arrestato ieri dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo aveva rivelato Sky News, mostrando le immagini di Mandelson mentre lasciava la sua abitazione e saliva su un'auto di Scotland Yard.

Dopo l'ex principe Andrea, anche Mandelson era stato fermato per abuso d'ufficio. Dal canto suo, la polizia londinese aveva riferito genericamente che un uomo di 72 anni era stato fermato a un indirizzo nel quartiere londinese di Camden e quindi era stato condotto in una stazione di polizia per essere interrogato. L'arresto seguiva l'esecuzione di mandati di perquisizione in due proprietà nelle aree di Wiltshire e Camden. Mandelson - coinvolto nel caso Epstein - ha sempre in precedenza respinto ogni accusa di illecito.