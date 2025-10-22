Riapre il Louvre tre giorni dopo il colpo

Le indagini sono affidate alla Brigata di repressione del banditismo (Brb) e all'Ufficio centrale di lotta contro il traffico di beni culturali (Obc), con oltre 100 inquirenti

Il museo parigino del Louvre ha riaperto questa mattina alle 9 le sue porte al pubblico dopo il furto di domenica scorsa, quando 4 ladri che si sono introdotti dal primo piano con un montacarichi hanno portato via 9 gioielli della Corona francese, per un valore stimato in 88 milioni di euro. Il museo ha comunque fatto sapere che alcune "parti sono inaccessibili al pubblico nella giornata di oggi", senza precisare quali.

Il furto è avvenuto nella galleria di Apollo, al primo piano, con affaccio sulla Senna. La presidente-direttrice del Louvre, Laurence des Cars, è attesa oggi per le spiegazioni sulla vicenda alla Commissione cultura del Senato. Alle 9, con alcune decine di visitatori in fila già da oltre un'ora, il museo più grande e frequentato del mondo ha riaperto gli ingressi e ha lasciato entrare le persone.

La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli di epoca napoleonica custoditi in due teche, è rimasta chiusa. "L'inchiesta va avanti" ha assicurato stamattina ai microfoni di Europe 1 il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez. Le indagini sono affidate alla Brigata di repressione del banditismo (Brb) e all'Ufficio centrale di lotta contro il traffico di beni culturali (Obc), con una mobilitazione di oltre 100 inquirenti.