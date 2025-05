Volodymyr Zelensky nell'ultima conferenza stampa tenuta prima del vertice di Istanbul, martedì a Kiev - Ansa

Il Cremlino gioca con i tempi, suscitando un’attesa che molti oramai valutano come «falsa speranza». La delegazione russa in Turchia non sarà operativa prima di venerdì, dunque l’atteso colloquio diretto Ucraina-Russia oggi non ci sarà. Il presidente Trump sprizza ottimismo: «Dalla Turchia arriveranno risposte importanti», assicura. Molti sperano che dietro queste parole ci sia una buona probabilità di una apparizione a sorpresa di Vladimir Putin, che per il momento ha nominato una delegazione di seconda fila, lasciando a Mosca anche il ministro degli Esteri Sergeij Lavrov. A guidare la missione russa potrebbe essere un senatore e non un esponente di governo. La notizia che il Cremlino non conferma, potrebbe essere smentita dalle decisioni dell’ultima ora. Gli Usa, infatti, invieranno a Istanbul il capo negoziatore Steve Witkoff e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, ma lo faranno solo domani. Difficile che Mosca possa non tenere conto del livello impartito alla mediazione dalla Casa Bianca, incaricando di parlare con il capo della diplomazia di Washington un funzionario di seconda fascia.

Colpi di scena non sono esclusi. Il presidente Trump e il suo omologo russo Putin non hanno ancora espresso un «no» definitivo alla propria presenza sul Bosforo. Era stato lo stesso Putin a proporre colloqui diretti «senza precondizioni». Ma quando Zelensky gli ha risposto sfidandolo a incontrarsi di persona, lo zar ha scelto di giocare la carta del silenzio sulla sua partecipazione. «Putin vorrebbe che io fossi lì, ed è una possibilità – ha detto il tycoon -. Non so se ci andrebbe se io non ci fossi. Lo scopriremo», ha aggiunto a bordo dell’Air Force One, in viaggio verso il Qatar.

La Casa Bianca comunque chiede che le due parti firmino un cessate il fuoco di 30 giorni. Zelensky ha dato il suo assenso, ma Putin ha reagito sostenendo che prima occorre avviare colloqui per discutere i dettagli della tregua. In campo da ieri c’è poi un’altra offerta. Papa Leone XIV ha messo a disposizione la Santa Sede «perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace». Zelensky ha reagito nel pomeriggio: «Sono grato a Sua Santità Papa Leone XIV per le sue sagge parole sulla volontà della Santa Sede di svolgere un ruolo di mediazione nel ripristino della pace globale. La pace è il desiderio più sacro di milioni di persone. Speriamo e facciamo ogni sforzo per ripristinare una pace dignitosa». La relazione tra il Vaticano e Kiev è sempre più stretta. Il segretario di Stato è stato netto: «La resistenza ucraina non è solo militare e politica – ha osservato il cardinale Pietro Parolin –.È soprattutto una resistenza spirituale. È la resistenza di un popolo che non rinuncia alla dignità, alla fede, alla libertà». Parole che sono presto finite su tutti i media ucraina. «In questo senso possiamo affermare con convinzione che la speranza in Ucraina ha assunto oggi la forma di martirio silenzioso, di testimonianza concreta della fede in un quotidiano segnata da un dolore indescrivibile», ha aggiunto il porporato. E domenica a Roma ci sarà anche Volodymyr Zelensky. Parteciperà al rito della Messa per l’inizio pontificato.

Dal Cremlino trapela un certo nervosismo. L’Ucraina si è rivolta anche al presidente brasiliano Lula perché convinca Putin a partecipare ai colloqui in Turchia. Ma lo zar ha scelto la via del silenzio, lasciando che anche Erdogan resti in balia delle decisioni di Mosca. Di certo l’atteggiamento russo non sta danneggiando Zelensky. Il presidente ucraino arriva sul Bosforo spinto dal crescente sostegno popolare.

Lo stesso istituto di sondaggi che da mesi lo dava in lenta ma inesorabile caduta nel gradimento, stavolta segnala un’inversione di rotta. Per l’Istituto internazionale di sociologia di Kiev (Kiis), il tasso di fiducia è aumentato dal 69% di marzo al 74% della prima metà di maggio. «Si tratta del più alto indice di fiducia da dicembre 2023, quando godeva della fiducia del 77% degli intervistati», spiegano i ricercatori. E in serata , quando Mosca non aveva ancora sciolto le riserve, il leader ha avuto gioco facile nel ribadire che «ora è più evidente per il mondo intero rispetto a qualsiasi altro momento durante la guerra su vasta scala, che l’unico ostacolo al raggiungimento della pace è la mancanza di una volontà chiara da parte della Russia».