Uno dei condomini devastati dai missili russi con bombe a grappolo che hanno colpito Kharkiv all'alba - Telegram

COMMENTA E CONDIVIDI













Venerdì Santo di bombe e sangue a Kharkiv. La seconda città dell’Ucraina, a cinquanta chilometri dal confine con la Russia, nell'est del Paese, è stata svegliata all’alba da una serie di esplosioni. Provocate – si scoprirà a distanza di poco – da tre missili Iskander lanciati sulla metropoli che oggi conta un milione e 400mila abitanti. Bersaglio: il quartiere residenziale di Osnovyansky intorno al centro cittadino. Missili con bombe claster che hanno devastato un’area di mezzo chilometro. Più di venti i condomini colpiti dalle submunizioni che i razzi ipersonici hanno sparso e che sono riuscite a penetrare anche oltre le mura delle abitazioni. Devastato il parco giochi fra i palazzoni di impronta sovietica. Trenta le villette danneggiate. Il bilancio provvisorio è di oltre 60 feriti, fra cui cinque bambini, e di un morto. Tredici persone sono ricoverate negli ospedali cittadini, due delle quali sono bambini. Quattro sono in gravi condizioni.

I condomini devastati dai missili russi a Kharkiv - Procura di Kharkiv

«I russi hanno preso a colpire con missili balistici dotati di armi a grappolo che causano danni a vasto raggio e una distruzione molto più significativa – spiega il sindaco Ihor Terekhov –. Stamani uno dei missili è esploso in aria vicino a un condominio». Un edificio di quindici piani dove, al momento del raid, si trovavano settanta famiglie. «A dormire», raccontano i feriti. Erano infatti le cinque del mattino quando è avvenuto l’attacco. E «la vittima è un uomo di 78 anni che era a letto nel suo appartamento», fa sapere il portavoce della procura. E proprio la procura ritiene che sia stata una scelta deliberata quella di far esplodere il missile in aria per fare il maggior numero di vittime o feriti possibili.

I soccorsi ai residenti dei condomini devastati dai missili russi a Kharkiv - Polizia di Kharkiv

L’esplosione ha liberato centinaia di frammenti che hanno sfondato le mura degli appartamenti. Proprio sulle pareti i residenti mostrano i fori provocati dall’impatto che hanno provocato il maggior numero di feriti. «Ricordate la regola delle due pareti», ripete la polizia. Ossia, quella secondo cui non basta solo una parete per proteggersi dalle esplosioni dei missili di Mosca. Sull’erba di fronte ai portoni ci sono le lamiere dei razzi russi e i mini-ordigni contenuti all’interno. È il verde dei giardini pubblici che sono incastonati fra i condomini colpiti. Parchi giochi simili a quello di Kryvyi Rih centrato all’inizio di aprile da un missile analogo che aveva fatto 19 morti e oltre 70 feriti fra cui molti bambini. «Sarebbe successo lo stesso anche qui se i razzi fossero arrivati in pieno giorno», dicono i residenti.

Uno dei condomini devastati dai missili russi con bombe a grappolo che hanno colpito Kharkiv all'alba - Procura di Kharkiv