Il presidente con la nipote Kai Trump nel giardino della Casa Bianca, usato come location per il lancio di una linea di abbigliamento - Ansa

Succede anche questo: dopo le “vendette” sui nemici di un tempo, ora la Casa Bianca (accusano i detrattori sui media americani) si sta trasformando in “Casa Donald”. Kai Trump, la nipote di Donald Trump, ha lanciato dalla Casa Bianca un suo marchio di abbigliamento. La figlia di Don Jr. è apparsa accanto a suo nonno indossando un maglione bianco con il logo Kt (costo 130 dollari), subito dopo aver lanciato il suo marchio con foto scattate alla Casa Bianca. Kai ha atteso accanto al nonno mentre rispondeva alle domande dei giornalisti sul prato della residenza presidenziale, prima di salire sull’elicottero Marine One con lui.

«Questa è Kai, per chi non lo sapesse», ha detto il tycoon per nulla imbarazzato dalla smaccata sponsorizzazione della nipote in un ambiente a dir poco istituzionale. I due hanno lasciato Washington per qualche ora per partecipare insieme alla Ryder Cup di golf. La nipote di 18 anni del presidente ha annunciato il lancio del suo marchio sul social media X giovedì. Accompagnato da foto di Kai Trump che indossa il capo di abbigliamento, scattate di notte, con la Casa Bianca illuminata sullo sfondo o il colonnato che conduce allo Studio Ovale.

Donald Trump e la nipote salgono sul Marine One alla Casa Bianca - Reuters

Il grande pubblico l’ha conosciuta per la prima volta l’anno scorso, quando ha tenuto un breve discorso durante la nomination repubblicana alla presidenza, dicendo, ad esempio, di Donald Trump: «Per me, è solo un nonno normale. Ci dà caramelle e bibite quando i nostri genitori ci voltano le spalle». Inutile sottolineare come la «stampa nemica» sia andata a nozze, accusando il presidente americano di usare la sua posizione per promuovere gli interessi del clan Trump, principalmente nel settore immobiliare e delle criptovalute.

