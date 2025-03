L'atterraggio dell'Air Force One e il rientro di Trump da Mar-a Lago alla Casa Bianca - ANSA

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella notte che parlerà con il Presidente russo Vladimir Putin entro le prossime 24 ore. «Stiamo andando abbastanza bene, credo, con la Russia. Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì. Martedì parlerò con il Presidente Putin», ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One durante il volo di ritorno alla Casa Bianca dopo il suo weekend a Mar-a-Lago. «Nel fine settimana è stato fatto molto lavoro, vogliamo vedere se riusciamo a porre fine a questa guerra. - ha aggiunto - Forse ci riusciremo, forse no, ma credo che abbiamo ottime possibilità».

«Penso che molto di questo sia già stato discusso, da entrambe le parti», ha quindi concluso il presidente americano, precisando che i negoziati includeranno colloqui su territori e centrali elettriche e sottolineando che molti territori «sono molto diversi da come erano prima della guerra». I colloqui in corso hanno già incluso discussioni sulla «divisione di alcuni beni»

Al momento non ci sono prospettive di dialogo tra Russia e Nato ma esiste solo una «linea diretta», aveva dichiarato poche ore prima delle dichiarazioni di Trump il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, a Izvestia, ribadendo come condizioni per l'accordo lo status neutrale dell'Ucraina e l'impegno della Nato a negare l'adesione a Kiev.



Nel frattempo continuano i raid russi: un attacco aereo è stato lanciato dalla Russia contro la capitale ucraina Kiev. A riferirlo il sindaco della città.