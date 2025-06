Una protesta a Hong Kong il 30 maggio 1999: oggi il regime cinese impedisce ogni riferimento alle proteste di 36 nni fa - Ansa

Il mondo non dimentica Tiananmen. Sono passati trentasei anni da quando, era l’alba del 4 giugno del 1989, i carri armati del governo cinese scesero nella piazza al centro di Pechino per sgomberare con la forza gli studenti che, da settimane, protestavano in nome di riforme democratiche. I cingoli li schiacciavano mentre l’esercito sparava sulla folla. Di quel massacro non c’è ancora un bilancio ufficiale. Alcune stime parlano di 10mila vittime.

Nel Paese del dragone il 4 giugno è ancora un tabù. Il governo utilizza risorse sempre più sofisticate per censurare qualsiasi discussione online sugli eventi riconducibili a quella data. I censori digitali eliminano anche i riferimenti più vaghi dalla rete. Gli attivisti per i diritti umani segnalano che in prossimità di questa giornata le autorità intensificano anche la repressione contro chi critica il regime dall’estero. Una ricerca di Freedom House del 2023 attribuisce alla Cina il 30% degli atti di repressione fisica transnazionale (sorveglianza, rapimenti e rimpatri forzati) registrati dal 2014. Secondo l’associazione Article 19 hanno le veglie per Tiananmen in Cina sono “estinte” e gli agenti governativi prendendo di mira le commemorazioni in altre parti del mondo.

Per molti anni, Hong Kong – e in misura minore Macao – sono stati gli unici luoghi sul territorio cinese dove l’evento poteva essere ricordato. Ma dopo le proteste pro-democrazia del 2019 e la successiva repressione, la veglia annuale del 4 giugno a Victoria Park è stata vietata. “No” a qualsiasi evento programmato durante la settimana dell’anniversario anche, per esempio, quelli gastronomici.

Uno dei pochi gruppi in Cina che ancora parlano apertamente degli eventi di 36 anni fa sono le “Madri di Tiananmen”, genitori delle vittime della strage, che continuano a chiedere verità e giustizia. Una delle fondatrici, Zhang Xianling, ha rilasciato una rara intervista a Radio Free Asia, dicendo di essere ancora sotto stretta sorveglianza. “Non capisco perché abbiano così paura di me – ha sottolineato -. Ho 88 anni e devo usare una sedia a rotelle se devo camminare più di 200 metri. Faccio così paura?»

“La commemorazione di Tiananmen non serve solo a piangere la storia, ma anche a conservarne la memoria”, ha commentato da Taipei il presidente taiwanese Lai Ching-te Lai, leader del Paese che Pechino disprezza definendolo un "separatista" e al quale ha ripetutamente rifiutato il dialogo. «I governi autoritari spesso scelgono di mettere a tacere e dimenticare la storia – ha aggiunto - mentre le società democratiche scelgono di preservare la verità e rifiutano di dimenticare coloro che hanno dato la vita – e i loro sogni – per l’idea dei diritti umani».

Sulla rivoluzione silenziata si sono espressi anche gli Stati Uniti che contro Pechino combattono oggi una sfida geopolitica e, soprattutto, commerciale. «Oggi commemoriamo il coraggio del popolo cinese che è stato ucciso mentre cercava di esercitare le proprie libertà fondamentali, così come coloro che continuano a subire persecuzioni mentre cercano verità e giustizia per gli eventi del 4 giugno 1989», ha dichiarato il Segretario di Stato Marco Rubio in un comunicato. Parole che il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha definito “sbagliate” perché “distorcono maliziosamente i fatti storici”. Sono, ha aggiunto, “una grave ingerenza negli affari interni della Cina”. Sul ricordo della strage che si è consumata nella piazza dedicata, letteralmente, alla “pace celeste” pesano le repressioni che il regime esercitare contro uiguri, tibetani e hongkonghesi. Il mondo non dimentica neppure quelle.