Primi soccorsi di soldati afghani nelle zone del terremoto - Reuters

Un forte terremoto ha colpito l'Afghanistan orientale nella notte tra domenica e lunedì. La scossa, di magnitudo 6, ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad.

I distretti interessati sono quelli di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare. Ci sono grosse difficoltà per i soccorritori: le squadre di emergenza faticano infatti a condurre le operazioni nelle zone più remote, rimaste isolate per il sisma.

Il ministero dell'Interno di Kabul ha fatto un primo, provvisorio bilancio della tragedia, dichiarando che sono almeno 622 i morti e circa 1.500 i feriti. In particolare, nella provincia di Kunar, almeno tre villaggi sono stati rasi al suolo, mentre in molti altri si sono verificati danni ingenti, ha affermato il ministero della Salute del governo dei talebani.