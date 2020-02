Alcuni volontari al lavoro in un'oasi nel Maghreb

Si sta concludendo in questi giorni, dopo una riunione a fine gennaio a Nouakchott di tutte le associazioni coinvolte, il progetto "Tero" per il rafforzamento della resistenza delle comunità locali nelle oasi del Maghreb - Marocco, Mauritania e Tunisia - per contrastare i rischi del cambiamento climatico. Il progetto, finanziato da EU Aid Volunteers ha coinvolto numerosi giovani volontari locali.

Temnya, associazione capofila della Mauritania, ha accolto a Nouakchott, i rappresentanti di Association de sauvegarde de l'oasis de Chenini (Tunisia), l'Association Oasis Ferkla pour l'Environnement et le Patrimoine (Marocco) France Volontaires (Francia), Cari (Francia) e Focsiv (Italia) per una analizzare i due anni di lavoro comune svolto e progettare nuove collaborazioni in futuro a tutela delle oasi, regioni preziose per garantire la permanenza delle comunità locali e lo sviluppo di una economia sostenibile.

Grande consenso, fra gli operatori, ha riscosso il Campus Internazionale in Tunisia: attività che ha impegnato alcuni giovani tunisini, mauritani, marocchini e francesi per tre settimane nella progettazione di un piano comune di gestione dei rischi per l'oasi di Chenini-Gabès. Un'esperienza pilota unica nel Maghreb, che ha permesso ai giovani di diversi Paesi di sviluppare, con l’ausilio di alcuni ricercatori, una tecnica di lavora comune e ha creato le condizioni per sviluppare sinergie tra associazioni di volontariato, giovani e organizzazioni per la tutela ambientale. Una esperienza molto utile pure per le associazioni europee di France Volontaires, Cari e FOCSIV coinvolte nel progetto. In preparazione, come resoconto e risultato del progetto, la guida: "Resilienza ecologica: strumenti per la mobilitazione dei giovani".