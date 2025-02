Bambini palestinesi in un campo di rifugiati a Gaza - Ansa

L’Italia torna a fare per la pace quello che le riesce meglio: accogliere e curare i bambini palestinesi che soffrono di patologie gravi e che, vittime due volte della guerra, da troppo tempo non ricevono più terapie salva-vita.

Questa sera sono arrivati a Ciampino con un C130J dell'Aeronautica Militare14 piccoli usciti dalla Striscia di Gaza con le loro famiglie (in tutto 45 persone), portati in Egitto grazie alle nostre Forze armate e da qui decollati verso l’Italia. Una complessa operazione umanitaria congegnata dai Ministeri degli Esteri e della Difesa nell’ambito delle iniziative umanitarie per la popolazione palestinese. Tra le operazioni in cui è impegnata l’Italia, la missione Eubam-Rafah che impegna «un contingente di Carabinieri al valico di Rafah – informa la Difesa – per coordinare e facilitare il transito giornaliero di feriti e malati».

Come i bambini arrivati ieri e accolti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dallo staff della Clinica pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma con il direttore generale Fabrizio d’Alba, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. Non tutti i “figli di Gaza” – pazienti oncologici – avevano Roma come destinazione finale. Cinque di loro con i propri cari sono ripartiti subito in aereo verso Milano, per essere presi in carico dal Sistema sanitario regionale: un’adolescente di 14 anni è stata ricoverata all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, un bimbo di 7 al San Gerardo di Monza – eccellenza mondiale dell’oncoematologia –, uno di 4 agli Spedali civili di Brescia, una di 6 mesi al Niguarda e il più piccolo (4 mesi) al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

«Regione Lombardia – spiega l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – ha subito dato ogni tipo di disponibilità per accogliere e curare questi bambini colpiti dalla tragedia della guerra e dalla difficoltà della malattia. Come affermato dal presidente Mattarella, l'Italia è un Paese accogliente e aperto e qui nessuno è straniero. La salvaguardia della salute di ogni persona è il principio che ci guida sempre, non solo per casi particolari come questi ma anche nella gestione quotidiana dell’assistenza sanitaria».



Altri due bambini sono stati accolti al Regina Margherita di Torino (il governatore del Piemonte Alberto Cirio era stato in Israele con la direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell’ospedale torinese per un sopralluogo). A Roma intanto due bambini sono stati presi in carico dal "Bambino Gesù", l'"ospedale del Papa" all'avanguardia nel mondo per una lunga serie di patologie infantili, per vocazione aperto ai piccoli malati delle zone più povere e tribolate del pianeta. Gli altri, avviati all’Umberto I, hanno trovato ad accoglierli un’équipe di anestesisti, ematologi, chirurghi pediatrici e radiologi coordinata da Loredana Amoroso. «L’Italia continua a dimostrare con i fatti il proprio impegno umanitario – dice il ministro della Difesa Guido Crosetto –. Ancora una volta stiamo facendo tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile di Gaza».

Il ministro degli Esteri Tajani ha annunciato che andrà al Cairo per portare in Italia un altro bambino. «Ringrazio la Protezione Civile, le Forze armate, la nostra ambasciata a Tel Aviv, il nostro consolato a Gerusalemme – è il commento del ministro pochi minuti dopo l’atterragio del volo con i bambini di Gaza e le loro famiglie –. Tutti hanno operato in sinergia e nessuno si è tirato indietro per aiutare questi bambini. Questa credo sia la solidarietà operativa: quando si parla di sofferenze del popolo palestinese poi bisogna cercare di alleviarle. Già quando arrivavamo qui sono arrivate altre richieste d'aiuto dai preti per altri bambini. Noi faremo il possibile per continuare ad aiutarli ed evitare loro sofferenze. I bambini israeliani e palestinesi sono vittime innocenti delle guerre, non hanno nessuna responsabilità. Speriamo la tregua proceda».