I soccorritori sul luogo del disastro

Un aereo di linea della compagnia Air India diretto all'aeroporto londinese di Gatwick è precipitato subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad, nello Stato del Gujarat. Lo riporta la tv indiana, che parla di 244 persone a bordo, dodici i membri dell'equipaggio del Boeing 787-8 Dreamliner. Secondo la Bbc il "velivolo si è abbattuto su un'area residenziale". L'ente per i trasporti indiano ha riferito che "il Ministro dell'Aviazione Civile, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, si sta recando sul luogo dell'incidente del Boeing 787 all'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad.



"Con profondo dolore confermo che il volo Air India 171, operante sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto oggi in un tragico incidente", ha spiegato in una dichiarazione pubblicata su X, il presidente di Air India, Natarajan Chandrasekaran. "I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze sono rivolti alle famiglie e ai cari di tutte le persone colpite da questo evento devastante. In questo momento, il nostro obiettivo principale è supportare tutte le persone colpite e le loro famiglie. Stiamo facendo tutto il possibile per assistere le squadre di pronto intervento sul posto e per fornire tutto il supporto e l'assistenza necessari alle persone colpite. "Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena riceveremo informazioni più verificate. È stato attivato un centro di emergenza ed è stato allestito un team di supporto per le famiglie che necessitano di informazioni", conclude il Ceo di Air India.



L'aereo diretto a Londra si è schiantato in una zona residenziale chiamata Meghani Nagar, ha dichiarato all'Associated Press Faiz Ahmed Kidwai, direttore generale della Direzione dell'aviazione civile. L'incidente è avvenuto cinque minuti dopo il decollo, alle 13:38 ora locale, ha detto. Secondo i dati di Flight Radar riportati dai media indiani e dalla Bbc, nel momento dell'incidente il velivolo era a un'altezza di appena 625 piedi, pari a circa 200 metri.

Il fumo si alza dal luogo dello schianto

L'incidente dell'aereo Air India precipitato nei pressi di Amhedabad, è il primo incidente in assoluto di un Boeing 787. Lo riporta Sky News citando il database dell'Aviation Safety Network. Il 787 Dreamliner è un aereo widebody bimotore. Secondo quanto riportato dal sito web della Boeing, il modello ha effettuato più di cinque milioni di viaggi nei 14 anni trascorsi dal suo primo volo passeggeri. Secondo il sito web flightradar24, ne sono stati consegnati più di 1.000 a decine di compagnie aeree.



Tutti i servizi di soccorso locali sono stati messi in stato di allerta operativa ad Ahmedabad, dove il Beoing 787 dell'Air India diretto a Londra è precipitato con a bordo 230 passeggeri, due piloti altri 10 membri di equipaggio. I passeggeri, informa Air India, risultano essere 159 cittadini indiani, 53 britannici, 7 portoghesi e un canadese.