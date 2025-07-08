Il presidente russo Vladimir Putin stringe la mano al presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nayan (di spalle) giovedì al Cremlino - Ansa

L’incontro fra Putin e Trump dovrebbe farsi, e presto. L’ha confermato il Cremlino, dopo l’annuncio da Washington. Dove e quando, è ancora tutto da vedere, ma le parti sono decise a parlarsi di persona, forse già la settimana prossima. Che questo porti alla fine del conflitto in Ucraina non è certo. Si tratterà comunque del primo faccia a faccia tra i presidenti americano e russo dal 2021, quando l’ex numero uno di Washington, Joe Biden, ebbe incontrò lo zar a Ginevra. L’annuncio è arrivato alla vigilia della scadenza dell’ultimatum americano, quando il tycoon avrebbe dovuto rendere note le sue decisioni riguardo a nuovi dazi contro Mosca. Tutto fa pensare che il Cremlino si sia voluto mostrare più collaborativo perché ha capito che la pazienza del presidente Usa, da sempre benevolo verso la Russia, stava finendo.

Rimane “solo” da capire dove si incontreranno e quali saranno gli argomenti sul tavolo, anche se una condizione sembra certa: dopo aver parlato con Trump, Putin dovrà incontrare Zelensky. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, aveva detto che gli Stati Uniti comprendono le condizioni che la Russia pone per finire la guerra, ma aveva anche aggiunto che non si aspettava un incontro ad alti livelli in breve tempo perché si tratta di colloqui molto lunghi e complessi da preparare. In linea del tutto teorica, è così. Ma non ha fatto i conti con l’imprevedibilità del capo della Casa Bianca e con il suo modo poco ortodosso e alternativo di gestire le relazioni internazionali. L’advisor del Cremlino per la politica internazionale, Yuri Ushakov, appare pragmatico e ha dichiarato ai media russi che «sono attivi contatti con i colleghi americani per stabilire gli aspetti concreti». Quindi, di che cosa si parlerà e come.

Il luogo dell’incontro, che molti analisti hanno già definito storico, sarebbe un Paese che sia giudicato affidabile e neutro da entrambe le parti. In pole position c’è l’Arabia Saudita, che vanta ottimi rapporti sia con Mosca che con Washington. Segue a ruota la Turchia, più che altro per coronare le ambizioni del presidente Recep Tayyip Erdogan, “amico” della Russia, che servirebbe a Putin perché il Cremlino mantenga un minimo di presenza in Siria, ma che, al contempo, fa di tutto per non indispettire il numero uno di Washington. Lo zar sa bene quanto il partner turco sia prezioso e al tempo stesso inaffidabile. Per questo ha tirato fuori una terza possibilità: gli Emirati Arabi Uniti. Proprio ieri, ha ricevuto al Cremlino il presidente emiratino Mohamed bin Zayed al Nahyan. Durante la conferenza stampa Putin, parlando dell’incontro con Trump, ha spiegato che «ci sono molti amici pronti ad aiutarci a organizzare eventi di questo tipo. Uno di questi è il presidente degli Emirati Arabi Uniti». Un messaggio indiretto. Mosca sa che dovrà rinunciare a qualcosa. Ospitare l’incontro in una sede favorevole significa ricevere un aiuto in una trattativa che, anche con il lavoro preparatorio del caso, sarà tutta in salita.

C’è però chi ha un compito ancora più arduo da svolgere. Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, al momento è fuori dallo storico incontro e, con gli Stati Uniti determinati a restituire alla Russia quel ruolo di interlocutore internazionale che non aveva più dal 2022, chiede che l’Europa sia presente al tavolo delle trattative. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen sembra aver accolto l’invito con convinzione. «Ho parlato con Volodymyr Zelensky degli sviluppi degli ultimi giorni – ha dichiarato ieri -. Abbiamo discusso dei prossimi passi da compiere per raggiungere un accordo di pace negoziato e dell’adesione futura dell’Ucraina all’Unione europea, nonché della sua ricostruzione. La posizione dell’Europa è chiara. Sosteniamo pienamente l’Ucraina. Continueremo a svolgere un ruolo attivo per garantire una pace giusta e duratura». È quel "giusta e duratura" che potrebbe rivelarsi poco in linea con i piani di Trump, desideroso di archiviare la pratica Kiev, per dedicarsi a capitoli per lui prioritari, in primis il ridimensionamento della Cina e il tentativo di trasformare la Russia da problema a opportunità.

