La missionaria laica Gena Heraty sul suo profilo Instagram

Li avevano catturati insieme. Sono tornati liberi insieme ventisei giorni dopo. Del resto, la missionaria Gena Heraty, lo ripeteva spesso: «Dobbiamo affrontare insieme questa situazione». La laica irlandese, i sette collaboratori locali dell'orfanotrofio Saint-Hélène di Kenscoff, sobborgo-satellite di Port-au-Prince e il bimbo disabile di tre anni rapiti il 3 agosto da un commando di tre miliziani armati sono stati, alla fine, rilasciati. Non sono stati diffusi molti dettagli sulla dinamica: gli ex ostaggi sono comunque in buone condizioni, secondo quanto ha detto la famiglia di Gena Heraty. «Continueramo a pregare per il popolo haitiano», hanno dichiarato esprimendo gratitudine e sollievo. Non si sa quale delle duecento gang che controllano la capitale li abbia rapiti.

Dall'inizio dell'anno, però, l'area di Kenscoff è campo di battaglia. A portare avanti l’offensiva, la banda Ti Bwa, guidata da Christ Roy Chery, alias “Krisla”, luogotenente del super-boss Jimmy Cherier, meglio noto come “Barbecue”. Lo snodo è strategico: per le colline che lo circondano passa la “via del sud”, collegamento tra la capitale e l’area meridionale dell’isola. L’ultima “porta” d’uscita ancora aperta. Sprangarla – restringendo l’accesso a chi è disposto a pagare – per i gruppi armati significa aggiudicarsi centinaia di migliaia di dollari in “pedaggi”. Il fragile governo e soprattutto i contractor, inviati dall’Amministrazione Trump per ripristinare la sicurezza bypassando le istituzioni internazionali, sono decisi a impedirglielo. Nel mezzo del fronte s’è trovato l’orfanotrofio di cui Gena Heraty si occupava dal 1993, quando era arrivata nell’isola con l’associazione “Nuestros pequeños hermanos y hermanas” (Nph), attiva in Messico e in Francia. Doveva fermarsi per sei mesi, è rimasta trentadue anni, condividendo le varie crisi che hanno portato il Paese nell'attuale caos anarchico del tutti contro tutti. I sequestri sono uno dei metodi di finanziamento usuale dei gruppi armati: ne primi sei mesi dell'anno, secondo l'Ufficio Onu per i diritti umani, ce ne sono stati due in media al giorno.