Le autorità tunisine ispezionano l'imbarcazione "Family Boat" - .

Una delle imbarcazioni dirette a Gaza per rompere il blocco navale imposto da Israele sarebbe stata colpita da un drone nella notte in acque tunisine, a largo del porto Sidi Bou Said: è quanto riportano gli attivisti della Global Sumud Flotilla, l’organizzazione che coordina la flotta.

Gli attivisti hanno rilasciato diversi video che mostrano da due prospettive ciò che racconta chi era sulle imbarcazioni. In un video ripreso da un altro mezzo della Flotilla, le immagini mostrano un oggetto volante, luminoso, che colpisce la barca principale della Flottilla (“Family Boat”); un'altra ripresa è stata diffusa dalle telecamere di sicurezza della stessa imbarcazione colpita: in questo, si vedono gli attivisti che, spaventati, guardano il cielo, urlano e cercano di allontanarsi dal luogo di impatto.

Footage from another boat of our Flotilla shows the exact moment the Family Boat was struck from above. pic.twitter.com/qVpUyg56uP — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025

I sei attivisti a bordo dell’imbarcazione sono tutti in buone condizioni di salute. Il mezzo ha riportato alcuni danni, come scrivono gli attivisti in un comunicato rilasciato poco fa: «i danni principali del fuoco sono al ponte principale e alla stiva sottocoperta».

Secondo la Global Sumud Flotilla, a colpire l’imbarcazione è stato un drone; sul posto è arrivata anche Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che si trovava in Tunisia: «Sono qui perché vivo a pochi minuti di distanza - ha spiegato Albanese - Quello che sta accadendo è che qui le persone sono scioccate: secondo le prime informazioni, sembra che la principale nave della Flotilla sia stata attaccata da un drone. Ovviamente questo fatto sarà da verificare». Ai giornalisti di Reuters, poi, ha specificato che: «Non sappiamo chi abbia condotto l’attacco, ma non sarebbe una sorpresa se fosse Israele. C’è uno storico di attacchi che sono stati portati avanti contro la Flotilla. Se confermato, questo è anche un attacco anche alla sovranità tunisina».

Le autorità tunisine hanno sin da subito negato che la Flottilla sia stata attaccata: la guardia nazionale ha dichiarato che il fuoco sarebbe stato provocato da una sigaretta o da un incendio ai giubbotti di salvataggio. Ipotesi che, però, non spiegano le immagini visibili nei video, in cui un oggetto arriva dall’alto sull’imbarcazione. Il ministro dell’interno tunisino ha specificato che le parole degli attivisti «non hanno fondamento di verità».

