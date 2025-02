Xi Jinping in uno schermo proiettato a Shanghai - Ansa

Dopo giorni di silenzi, arriva la prima netta risposta di Pechino agli annunci di Washington. La Cina ha infatti messo in guardia gli Stati Uniti sul fatto che l'ultima tornata di ulteriori dazi americani al 10% su tutto l'import made in China, in vigore dal 4 marzo, avrà «un grave impatto sul dialogo bilaterale». È quanto ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel corso del briefing quotidiano.

Non è solo sul piano diplomatico che si vuole muovere il presidente Xi Jinping. Pechino minaccia «contromisure, se gli Usa insisteranno nell'andare avanti con i dazi». Il tutto avverrà «a tutela dei nostri interessi e diritti legittimi» ha detto un portavoce del ministero del Commercio di Pechino, sollecitando l'Amministrazione Trump a rivedere le sue decisioni. «La Cina ha affermato più volte che i dazi unilaterali violano le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e danneggiano il sistema del commercio multilaterale - ha affermato ancora il portavoce, come riporta il "Global Times" - e si oppone con fermezza alla mossa degli Stati Uniti».

in vista della sessione annuale del Parlamento cinese che inizierà la prossima settimana, Xi Jinping ha ammesso che l'economia cinese «deve ancora affrontare numerose sfide», secondo quanto riportano i media statali. «Al momento, l'impatto negativo dei cambiamenti esterni si è aggravato», ha scritto Xi in un articolo per Qiushi, il quotidiano ufficiale del Partito comunista cinese, come anticipato dall'agenzia di stampa Xinhua.