Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Il noto blogger russo, Vladen Tatarsky, è rimasto ucciso nell'esplosione di una bomba in un caffé di San Pietroburgo. Secondo le indicazioni raccolte dalla stampa russa, la bomba esplosa nel bar del centro della città sarebbe stata nascosta in una scatola contenente una statuetta consegnato da una ragazza al blogger che poi è rimasto ucciso. La 26enne, Daria Trepova, sarebbe stata arrestata nella notte. Il quarantenne Vladlen Tatarsky, nato in Ucraina nel Donbass, aveva oltre mezzo milione di "follower" sul suo profilo Telegram ed era noto per i suoi post polemici contro i vertici delle forze armate. L'esplosione è avvenuta allo "Street Bar", vicino all'Università. Il locale era stato affittato per un evento privato dal gruppo Cyber Front Z, che si definisce sui social network come formato da "soldati dell'informazione in Russia".

Tatarsky - Reuters



"C'e' stato un attacco terroristico - ha dichiarato su Telegram la formazione - le nostre misure di sicurezza non sono bastate", si è rammaricato. Secondo il ministero degli Interni, la polizia è sul posto per accertare quanto accaduto; è presente anche il procuratore di San Pietroburgo.



Sono rimaste ferite una trentina di persone, riferisce il ministero dell'Interno di Mosca, che ha definito Tatarsky "corrispondente militare". Il ministero degli Esteri russo ha reso omaggio al blogger e corrispondente di guerra morto in seguito a un attentato a San Pietroburgo.





Secondo il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dietro la bomba esplosa oggi in un bar di San Pietroburgo uccidendo il blogger militare nazionalista noto con lo pseudonimo di Vladlen Tatarsky c'è il terrorismo interno.

Utilizzando la metafora dei "ragni che si mangiano a vicenda dentro a un barattolo", sul suo profilo Twitter Podolyak ha scritto che "nella Federazione Russa inizia". "Quando il terrorismo interno diventerà uno strumento di lotta politica interna?", si è chiesto. Secondo la stampa ucraina, il locale nel quale è esplosa la bomba è di proprietà del capo del gruppo paramilitare Wagner, Evgenij Prigohin.