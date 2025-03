Reuters

Due ore dopo essere decollato da Los Angeles alla volta di Shanghai, un volo della United Airlines è dovuto tornare indietro perché uno dei piloti aveva dimenticato il passaporto a casa. Lo ha ammesso la compagnia aerea alla Cnn, dopo che su Red Note, la versione cinese di Instagram, si erano moltiplicate le proteste per il ritardo di circa sei ore con cui i passeggeri sono riusciti infine a raggiungere la Cina.

Il volo UA 198, un Boeing 787, era partito da LAX intorno alle 14 di sabato scorso, con 257 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio a bordo e si è diretto a nord-ovest sull'Oceano Pacifico. Circa due ore dopo, ha fatto un'ampia virata ed è stato reindirizzato a San Francisco, dove è atterrato intorno alle 17 ora locale. "Il pilota non aveva il passaporto con se'", ha ammesso United "Abbiamo organizzato un nuovo equipaggio per portare i nostri clienti a destinazione quella sera stessa. Ai passeggeri sono stati forniti buoni pasto e un risarcimento".

Il volo con il nuovo equipaggio è decollato intorno alle 21 ed è' atterrato a Shanghai con circa sei ore di ritardo. Yang Shuhan, una passeggera cinese, ha raccontato alla CNN di aver sentito la "voce molto frustrata" del pilota attraverso l'interfono, che diceva di aver "dimenticato il passaporto".