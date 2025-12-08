«Noi, premi Nobel, chiediamo un accordo anche sui prigionieri politici»

Dal fondatore della "Novaya Gazeta", Dmitrij Muratov, un appello sottoscritto da altri 14 vincitori del prestigioso riconoscimento. «Cessate il fuoco, negoziati e scambio militare sono le priorità per un'intesa tra Mosca e Kiev. Ma servono garanzie anche sui diritti umani»

Il fondatore della "Novaya Gazeta" e premio Nobel per la Pace Dmitrij Muratov, attraverso una lettera cui hanno aderito altri quattordici Premi Nobel, ha rivolto un appello ai leader di Stati Uniti, Europa, Ucraina e Russia, chiedendo il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri politici. Ecco il testo

Ai presidenti degli Stati Uniti, della Russia, dell'Ucraina e ai rappresentanti dei paesi dell'Unione Europea

Egregi Signori, questa settimana ci aspettiamo notizie dall’Ucraina e dalla Russia. Il presidente Trump ha chiesto la ripresa dei colloqui di pace. E tutti noi vogliamo credere che questa sia una reale opportunità per porre fine alla più grande guerra in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Noi, premi Nobel, siamo convinti che la cosa più importante sia il cessate il fuoco. E poi vengono i negoziati e uno scambio militare. Vi chiediamo di includere nella bozza dell'accordo di pace una clausola sull’assoluzione o lo scambio dei civili riconosciuti dalle organizzazioni internazionali come prigionieri politici. Ciò dovrebbe essere fatto in primo luogo per i malati, gli anziani, le donne e i minori. La conclusione di ulteriori accordi a beneficio di tutte le parti deve essere direttamente collegata al rilascio dei prigionieri civili. Le prigioni russe ospitano oltre un migliaio di persone condannate in base alla legislazione sulla contrarietà alla guerra. Il Centro per i diritti umani Memorial li ha riconosciuti come prigionieri politici.

Siamo fiduciosi che se Putin e Zelensky daranno prova di buona volontà e assolveranno reciprocamente almeno alcune decine di prigionieri incarcerati solo per aver espresso le loro opinioni personali e che non hanno commesso crimini violenti, ciò accelererà l'avvento di una pace duratura e giusta.

Dichiarazioni assolutamente chiare da parte dei negoziatori sul valore inestimabile della vita umana devono costituire il fondamento di una pace duratura. Siamo convinti che i diritti umani debbano essere al centro della politica, e i più importanti tra questi sono: il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla libertà.

Grazie.

Sheldon Lee Glashow, Fisica 1979

Konstantin Novoselov, Fisica 2010

Edvard I. Moser, Medicina 2014

May Brit Moser, Medicina 2014

Jack Szostak, Medicina 2009

Roald Hoffmann, Chimica 1981

Jody Williams, Pace 1997

Richard Roberts, Medicina 1993

Oleksandra Matviichuk, Pace 2022

Barry Marshall, Medicina 2005

Yan Raczynski, Pace 2022

Brian Kobilka, Chimica 2012

Jose Manuel Ramos-Horta, Pace 1996

Svetlana Alexievich, Letteratura 2015

Dmitry Muratov, Pace 2021