«Noi, premi Nobel, chiediamo un accordo anche sui prigionieri politici»
Dal fondatore della "Novaya Gazeta", Dmitrij Muratov, un appello sottoscritto da altri 14 vincitori del prestigioso riconoscimento. «Cessate il fuoco, negoziati e scambio militare sono le priorità per un'intesa tra Mosca e Kiev. Ma servono garanzie anche sui diritti umani»
1 min di lettura
December 8, 2025
Il fondatore della "Novaya Gazeta" e premio Nobel per la Pace Dmitrij Muratov, attraverso una lettera cui hanno aderito altri quattordici Premi Nobel, ha rivolto un appello ai leader di Stati Uniti, Europa, Ucraina e Russia, chiedendo il cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri politici. Ecco il testo
Ai presidenti degli Stati Uniti, della Russia, dell'Ucraina e ai rappresentanti dei paesi dell'Unione Europea
Egregi Signori, questa settimana ci aspettiamo notizie dall’Ucraina e dalla Russia. Il presidente Trump ha chiesto la ripresa dei colloqui di pace. E tutti noi vogliamo credere che questa sia una reale opportunità per porre fine alla più grande guerra in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.
Noi, premi Nobel, siamo convinti che la cosa più importante sia il cessate il fuoco. E poi vengono i negoziati e uno scambio militare. Vi chiediamo di includere nella bozza dell'accordo di pace una clausola sull’assoluzione o lo scambio dei civili riconosciuti dalle organizzazioni internazionali come prigionieri politici. Ciò dovrebbe essere fatto in primo luogo per i malati, gli anziani, le donne e i minori. La conclusione di ulteriori accordi a beneficio di tutte le parti deve essere direttamente collegata al rilascio dei prigionieri civili. Le prigioni russe ospitano oltre un migliaio di persone condannate in base alla legislazione sulla contrarietà alla guerra. Il Centro per i diritti umani Memorial li ha riconosciuti come prigionieri politici.
Siamo fiduciosi che se Putin e Zelensky daranno prova di buona volontà e assolveranno reciprocamente almeno alcune decine di prigionieri incarcerati solo per aver espresso le loro opinioni personali e che non hanno commesso crimini violenti, ciò accelererà l'avvento di una pace duratura e giusta.
Dichiarazioni assolutamente chiare da parte dei negoziatori sul valore inestimabile della vita umana devono costituire il fondamento di una pace duratura. Siamo convinti che i diritti umani debbano essere al centro della politica, e i più importanti tra questi sono: il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto alla libertà.
Grazie.
Sheldon Lee Glashow, Fisica 1979
Konstantin Novoselov, Fisica 2010
Edvard I. Moser, Medicina 2014
May Brit Moser, Medicina 2014
Jack Szostak, Medicina 2009
Roald Hoffmann, Chimica 1981
Jody Williams, Pace 1997
Richard Roberts, Medicina 1993
Oleksandra Matviichuk, Pace 2022
Barry Marshall, Medicina 2005
Yan Raczynski, Pace 2022
Brian Kobilka, Chimica 2012
Jose Manuel Ramos-Horta, Pace 1996
Svetlana Alexievich, Letteratura 2015
Dmitry Muratov, Pace 2021
© RIPRODUZIONE RISERVATA