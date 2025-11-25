Medio Oriente ed Europa, così la Corea del Sud sta scalando il mercato delle armi

L’obiettivo è ambizioso. E prevede un sorpasso eccellente: ai danni della Cina. La Corea del Sud punta a entrare nel “club” delle prime quattro potenze mondiali in materia di difesa, e vuole farlo entro il 2030. È stato il presidente Lee Jae-myung ad annunciarlo in occasione della Seul International Aerospace & Defense Exhibition 2025, la più grande fiera delle armi del Paese tenutasi lo scorso ottobre. "Raggiungeremo la sovranità tecnologica concentrando gli investimenti sullo sviluppo di tecnologie, componenti e materiali che devono essere garantiti in modo indipendente”, è stata la sfida lanciata da Lee. L’accelerazione nell’industria della morte è spinta da un mix di fattori, non ultimo il ritorno drammatico della guerra convenzionale in Europa. Ma non solo. È il Medio Oriente uno dei mercati più in forte crescita per la produzione sudcoreana. Un vero e proprio boom, testimoniato dai dati raccolti dall'Export-Import Bank of Korea. Le esportazioni di armi della Corea verso il Medio Oriente sono più che triplicate, passando da 241 milioni di dollari nel 2019 a 747,5 milioni di dollari nel 2024.

Tra il 2018 e il 2020, le esportazioni di armi sudcoreane si sono attestate in media intorno ai 2-3 miliardi di dollari. Nel 2021, le esportazioni di armi del Paese hanno superato i 7 miliardi di dollari, registrando una crescita di oltre il 150%. Nel 2022, le esportazioni di armi sudcoreane hanno raggiunto il massimo storico di 17,3 miliardi di dollari. Nel 2024, la spesa militare del Paese è stata pari al 2,6% del Pil (47,6 miliardi di dollari), con l'amministrazione Lee che si è impegnata ad aumentarla dell'8,2% nel 2026. L'attuale legge sudcoreana vieta l'invio di armi in zone di guerra, ma Seul ha aiutato indirettamente l'Ucraina e ha intensificato le vendite di armi in altre parti d'Europa. Come riportato dal Lowy Institute, nel novembre 2024, la Ue e la Corea del Sud hanno firmato il Partenariato per la Sicurezza e la Difesa, che prevede la collaborazione in 15 aree, tra cui le questioni industriali della difesa. Finora, la Corea del Sud è diventata il secondo esportatore di armi verso i membri europei della Nato, La Polonia è stata il principale acquirente, rappresentando il 46% delle esportazioni di armi sudcoreane. L'Europa (purtroppo) "rimane uno dei mercati chiave per le armi ".