L'Onu: fallito l'obiettivo sul riscaldamento globale

Non sarà centrato l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli pre-industriali. A togliere ogni illusione sul rispetto dell'Accordo di Parigi del 2015 è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. "Una cosa è già chiara: non saremo in grado di contenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi nei prossimi anni", ha detto Guterres parlando all'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite a Ginevra. "Il superamento è ormai inevitabile", ha ammesso.