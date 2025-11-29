La piccola destra tedesca cresce: è nata “Generation Deutschland”

«Generation Deutschland», «Generazione Germania», è il nome del nuovo movimento giovanile del partito ultranazionalista di destra Afd, inaugurato oggi a Gießen, città dell’Assia. L’inizio del primo congresso dei giovani di Alternative für Deutschland ha subito un ritardo di almeno due ore: migliaia di manifestanti hanno tentato di impedire o ritardare l’arrivo dei delegati, circa 6.000 agenti di polizia hanno rimosso i blocchi, anche attraverso l’utilizzo di idranti, e scortare i partecipanti. Tra di loro anche i vertici di Afd, compresi i due co-presidenti Tino Chrupalla e Alice Weidel: «Questo è il risultato dell’odio montato e alimentato anche da molti quotidiani e media tedeschi», ha sottolineato la leader di Afd appena arrivata al congresso.

Presente anche Björn Höcke, presidente del partito in Turingia e considerato tra i capi dell'ala più radicale ed estremista di Afd, che è stato salutato da applausi e cori al suo arrivo nella sala del congresso. Höcke è già finito nel mirino del Verfassungsschutz, i servizi segreti interni, che lo ha catalogato come estremista di destra, come tutto il precedente movimento giovanile di Afd, Junge Alternative, che i vertici del partito furono costretti a sciogliere nel 2024, anche per la presenza di frange neonaziste. Ma tra i primi a raggiungere la Hessenhalle di Gießen sono stati, Götz Kubitschek, considerato il principale ideologo della nuova destra e un punto di riferimento anche dai giovani del precedente movimento; e Matthias Helferich, che si è definito «amico del nazionalsocialismo«, un'affermazione che avrebbe fatto ironicamente in una conversazione privata e che, a suo dire, si riferiva alle etichette affibbiate dalla sinistra. Helferich è stato espulso da Afd del land del Nord-Reno Vestfalia per alcune affermazioni pubbliche estremiste.

La sua presenza è stata contestata anche da rappresentanti del partito, ma sostenuta fortemente dalla sezione del partito della Turingia, guidata da Höcke. Come nuovo leader di «Generazione Germania» dovrebbe essere eletto Jean-Pascal Hohms, classificato da tempo come estremista di destra dall'Ufficio per la protezione della Costituzione del land Brandeburgo. Difficile immaginare che il movimento giovanile di Afd possa avere quella svolta moderata auspicata in parte anche dalla stessa Alice Weidel. Ma mantenere una linea ultranazionalista, anti-migranti, anti-islam, anti-europea, sta dando i suoi frutti: da settimane Afd nei sondaggi è al livello federale stabilmente il primo partito con il 27% delle preferenze.

Nei länder orientali come Brandeburgo, Turingia e Sassonia ormai sfiora il 40%. L’Unione Cdu/Csu del cancelliere Friedrich Merz affianca Afd nei sondaggi o è subito dietro, mentre Spd non supera il 14%. I due partiti della maggioranza di governo sono riusciti a raggiungere un accordo sulla riforma delle pensioni, ma in realtà la questione è stata rinviata per evitare spaccature e ulteriori divisioni. Approvato dal Bundestag il bilancio per il 2026 di 524,5 miliardi, 180 di nuovi debiti e 108 solo per il riarmo. Il 2026 sarà anche un anno elettorale, si voterà in 5 länder, Baden-Wurttemberg, Renania Palatinato, Sassonia-Anhalt, Meclemburgo Pomerania e nella capitale Berlino. Afd e Generation Deutschland puntano al sorpasso anche alle urne.