La dem Higgins nuova sindaca di Miami: schiaffo a Trump

Eileen Higgins è stata eletta sindaco di Miami con il 59% delle preferenze, prima democratica a ottenere questo incarico in quasi trent'anni. Higgins anche la prima donna a ricoprire questa carica e la prima candidata non ispanica dagli anni '90. Un successo elettorale ottenuto sconfiggendo il candidato repubblicano sostenuto dal presidente americano Donald Trump, Emilio Gonzalez che si è fermato al 41% dei voti, e dando al suo partito democratico uno slancio in vista delle elezioni di medio termine del 2026. Dopo l’elezione di Mamdami a sindaco di New York e di Abigail Spanberger e Rebecca "Mikie" Sherril, nuove governatrici rispettivamente di Virginia e New Jersey, si tratta di un’altra brutta battuta d’arresto per il presidente americano. La campagna elettorale di Higgins si è basata su un programma volto a costruire alloggi più accessibili, migliorare i trasporti e ripristinare la fiducia nelle istituzioni locali. Un voto che valeva anche come indicazione pro o contro Trump, dal momento che repubblicani di alto profilo, come il governatore della Florida Ron DeSantis che hanno appoggiato l'ex city manager Gonzelez. E anche il Comitato Nazionale Democratico ha organizzato un'iniziativa per invogliare gli elettori a votare Higgins e personaggi come l'ex sindaco di Chicago Rahm Emanuel hanno fatto campagna elettorale con lei.