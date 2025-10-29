In pieno voto spari e proteste in Tanzania

Centinaia di manifestanti stanno marciando a Dar es Salaam, la capitale economica della Tanzania, intonando slogan contro il potere nel giorno delle elezioni presidenziali e parlamentari ad alto rischio caos per l'esclusione di diversi esponenti dell'opposizione. Una stazione di polizia è stata incendiata sul viale principale che conduce al porto, con i manifestanti, per lo più giovani uomini, che gridavano "Restituiteci il nostro Paese".

La polizia, che ha cercato di bloccarli, è stata sopraffatta e costretta a tornare indietro. Fonti di stampa e locali hanno riferito di aver sentito diversi spari. Dal tardo pomeriggio è stato dichiarato il coprifuoco in tutta la città.