Idea Usa: 100mila dollari ai groenlandesi per lasciare la Danimarca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump fissa il prezzo per accaparrarsi il favore dei groenlandesi: da 10 a 100mila dollari ciascuno per convincerli a lasciare la Danimarca e sposare la causa degli Stati Uniti. La notizia arriva da fonti informate al sito della Reuters, ma che Washington abbia ipotizzato di acquistare la Groenlandia non è una novità. Per il vicepresidente americano JD Vance è addirittura «essenziale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti» e The Donald è «disposto a spingersi fino a dove è necessario» per risolvere il problema. «È lui a prendere la decisione finale», ha detto Vance, invitando gli europei a «prendere sul serio» il tycoon. Quasi un messaggio, dopo la dura dichiarazione dei leader del vecchio continente.

Acquistare il Paese, corteggiando i suoi 57mila abitanti, è l’ultima delle ipotesi ventilata da Trump, che pochi giorni fa non aveva escluso l’intervento delle forze armate, ipotesi poi ridimensionata dal Segretario di stato Marco Rubio che ha parlato di «acquisto». Anche in patria sono molti a non vedere di buon occhio un’opzione militare, perfino dentro gli stessi repubblicani. Un’invasione sarebbe «una stupidaggine di proporzioni colossali», ha tuonato il senatore dell’elefantino John Kennedy dando voce ai dubbi e alle perplessità dei conservatori in Congresso. Kennedy però ha lasciato aperta la possibilità di annessione se i cittadini groenlandesi la scegliessero.