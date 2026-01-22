Groenlandia, Danimarca: «Sì al dialogo ma si rispetti l'integrità»

La Danimarca risponde all'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Nato sulla Groenlandia, annunciata ieri da Donald Trump al Forum economico di Davos. Presentata, per l'appunto, senza il coinvolgimento di Copenaghen che dichiara di voler perseguire «un dialogo costruttivo con i suoi alleati sulla sicurezza» della Groenlandia e dell'Artico, ma nel rispetto della sua «integrità territoriale». Lo ha detto la prima ministra danese Mette Frederiksen. «Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità. Sono stato informata che non è stato così», ha dichiarato la premier in una dichiarazione, in seguito all'annuncio della bozza di accordo sulla Groenlandia tra Washington e il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Anche il capo della Nato ha anche affermato che il tema della sovranità della Groenlandia non era stato discusso durante i colloqui con Trump. La Prima ministra danese ha sottolineato di aver «coordinato i suoi sforzi» con il governo groenlandese durante tutto il processo di discussione. «Abbiamo mantenuto uno stretto dialogo con la Nato e io stessa ho parlato regolarmente con il Segretario generale della Nato Mark Rutte, in particolare prima e dopo il suo incontro con il presidente Trump a Davos», ha spiegato. «Il Regno di Danimarca desidera continuare un dialogo costruttivo con i suoi alleati sulle modalità per rafforzare la sicurezza nell'Artico, incluso il Golden Dome statunitense, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale», ha ribadito.