Così la Cina vuole “conquistare” anche gli abissi marini

La molla che spinge la Cina è strategica. Se l'estrazione di materiali come le terre rare sulla terraferma è un processo ormai consolidato, lo sfruttamento delle risorse urta contro due fattori: l’esaurimento dei giacimenti da un lato, l'aumento esponenziale della domanda di risorse considerate essenziali per lo sviluppo economico, dall’altro. Secondo alcune stime, per fare un esempio, la domanda globale di nichel, cobalto ed elementi delle terre rare potrebbe raddoppiare entro il 2040.

L’ibridazione delle finalità delle ricerche – strategiche e militari allo stesso tempo - è testimoniata dai movimenti delle navi, mappati dalla Reuters. Un esempio? La Dong Fang Hong 3, una nave da ricerca gestita dall'Università Oceanica, ha trascorso il 2024 e il 2025 navigando avanti e indietro nei mari vicino a Taiwan e alla roccaforte statunitense di Guam, e intorno a tratti strategici dell'Oceano Indiano, come mostrano i dati di tracciamento navale. Nell'ottobre 2024, ha controllato una serie di potenti sensori oceanici in grado di identificare oggetti sottomarini vicino al Giappone, e ha visitato la stessa area nuovamente lo scorso maggio. E nel marzo 2025, ha attraversato le acque tra lo Sri Lanka e l'Indonesia, coprendo le vie di accesso allo Stretto di Malacca, un punto di strozzatura critico per il commercio marittimo. I dati sugli abissi marini, raccolti dalla Dong Fang Hong 3, stanno fornendo alla Cina “un quadro delle condizioni sottomarine necessarie per impiegare i propri sottomarini in modo più efficace e dare la caccia a quelli dei suoi avversari”.