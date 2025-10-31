Clima, gli Usa boicottano la Cop30 in Brasile

Gli Stati Uniti non invieranno funzionari di alto livello al prossimo vertice sul clima della Cop30 in Brasile. Lo ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. La notizia potrebbe essere accolta con favore dai leader mondiali che temevano che Washington potesse inviare una squadra per mandare all'aria i colloqui. Il Brasile ospiterà un vertice di leader di alto livello la prossima settimana, prima dell'inizio dei negoziati Onu sul clima, nella città amazzonica di Belém. A inizio mese, gli Stati Uniti hanno minacciato di utilizzare restrizioni sui visti e sanzioni per vendicarsi delle nazioni che voteranno a favore di un piano presentato dall'agenzia marittima delle Nazioni Unite, l'Imo, per ridurre le emissioni di gas serra che riscaldano il pianeta derivanti dal trasporto sui mari.