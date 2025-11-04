Cibi processati e poco moto: in India è allarme obesità

Un tempo il sovrappeso era un simbolo (plastico) di benessere e rispettabilità. Oggi è investito da una sorta di stigma sociale. L’ India si trova a dover affrontare una doppia “emergenza”: quello dell’obesità e del ricorso sempre più massiccio e indiscriminato ai farmaci anti-peso. Un fenomeno che si trascina dietro una serie di incognite, a cominciare dagli effetti deleteri sulla salute.

Quali sono le cause di questa impennata? Come riportato nell'Indian Economic Survey 2024-25, sul banco degli imputati è il cambiamento radicale di stile di vita (e di abitudini alimentari) che ha coinvolto l’intera popolazione indiana. Il consumo di alimenti ultra-processati è aumentato da 900 milioni di dollari (2006) a 37,9 miliardi di dollari (2019), con una crescita annua di oltre il 33%. Come sottolinea l’Unicef, il rapporto sulla nutrizione infantile evidenzia come fast food, cibi ultra-processati e bevande – ricche di grassi, zuccheri e sale – stiano sostituendo sempre più frutta, verdura e diete tradizionali. Ad aggravare la situazione, per bambini e adolescenti, i bassi livelli di attività fisica e l’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi. Sempre secondo l’Unicef, le diete non salutari sono oggi la principale causa del carico di malattie in India, rappresentando il 56% del totlae.