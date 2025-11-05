Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York

Un capitolo di storia, infine, s'è compiuto a New York. Zohran Mamdani, 34 anni, socialista e musulmano, è il nuovo sindaco della città più grande d’America: il primo musulmano, il primo a incarnare, nella metropoli simbolo del pluralismo occidentale, una sintesi tra origini migranti, radicalismo progressista e nuova militanza politica. La sua vittoria, salutata come un evento di portata simbolica e culturale globale, segna anche una netta sconfitta per Donald Trump e per il suo candidato di fatto, l’ex governatore Andrew Cuomo, che si è fermato al 41,6 per cento contro il 50,4 del rivale. Solo pochi mesi fa, Mamdani — figlio del politologo Mahmood e della regista Mira Nair, nato in Uganda da una famiglia indiana e arrivato negli Stati Uniti a sette anni — era un consigliere municipale quasi sconosciuto nel Queens. A luglio aveva però strappato a sorpresa la nomination democratica a Cuomo, conquistando giovani, intellettuali e minoranze con un linguaggio diretto, dichiaratamente progressista, e con un programma centrato su giustizia abitativa, trasporti gratuiti, asili pubblici e una tassazione più equa. I detrattori lo hanno bollato come un attivista più che un amministratore; ma proprio la sua radicalità lo ha reso il volto di una generazione che rifiuta la politica di compromesso.

Nella vigilia del voto, la tensione era altissima. Trump, fedele al suo stile, era intervenuto su Truth Social minacciando di tagliare i fondi federali a New York in caso di vittoria del “comunista Mamdani” e invitando gli ebrei a “votare Cuomo”. Lo stesso presidente si era spinto a definire il candidato democratico “un pericolo per la sopravvivenza della città”. Nelle stesse ore, il console generale israeliano Ofir Akunis aveva denunciato Mamdani come “minaccia immediata per la comunità ebraica” per le sue posizioni filopalestinesi. Ma la campagna denigratoria non ha fatto che galvanizzare i suoi sostenitori. Nella sala rococò di Brooklyn dove ha atteso i risultati, Mamdani ha parlato di «una città che torna a essere luce in un tempo di oscurità politica». Ha promesso di costruire «un governo che non vacilli nella lotta contro ogni antisemitismo e ogni forma di discriminazione» e ha dedicato la vittoria «a tutti coloro che credono che la giustizia sociale non sia un sogno, ma un diritto».

Il risultato è anche un colpo durissimo per Cuomo, che si era riproposto come candidato indipendente dopo la disfatta alle primarie democratiche e che contava sul sostegno del sindaco uscente Eric Adams e di parte della comunità ebraica newyorkese. Il suo tentativo di riabilitarsi dopo lo scandalo sessuale che lo aveva costretto alle dimissioni nel 2021 si è infranto contro la forza di un candidato che ha saputo interpretare la sete di cambiamento. Il contesto nazionale amplifica il significato della vittoria. Nella stessa tornata elettorale i democratici hanno conquistato anche il New Jersey e la Virginia, eleggendo rispettivamente Mikie Sherrill e Abigail Spanberger, mentre in California è passato il referendum per ridisegnare i distretti elettorali a vantaggio del partito. Un trittico di successi che gli osservatori americani leggono come una chiara sfida al trumpismo in vista delle elezioni di metà mandato del 2026. L’affluenza — oltre due milioni di votanti, la più alta degli ultimi sessant’anni — racconta di una città tornata protagonista. «Se Zohran Mamdani diventa sindaco, Trump se la vedrà presto», aveva detto Cuomo alla vigilia, inconsapevole di quanto la previsione sarebbe suonata profetica. Per ora, Mamdani ha vinto ben più che un’elezione: ha conquistato l’immaginario di un’America urbana, multietnica e inquieta, che vuole riscrivere le regole del potere a partire da New York.