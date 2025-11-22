Bolsonaro finisce in carcere: si stava sfilando la cavigliera

L’odissea giudiziaria dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è finita dove doveva finire: in carcere. Il leader della destra, condannato dal Supremo Tribunal Federal a 27 anni e 3 mesi di reclusione per tentato golpe, si trovava agli arresti domiciliari dal 4 agosto per motivi di salute, ma ieri mattina i giudici hanno optato per l’upgrade: Bolsonaro è stato prelevato dalla Policia Federal nella sua casa di Brasilia e trasferito in una cella di 12 metri quadrati in una caserma.

La notizia ha scosso l’opinione pubblica, già divisa da anni sulle vicissitudini giudiziarie di Bolsonaro, che gli sono costate prima l’ineleggibilità e ora, appunto, le manette. Il Supremo trubiìèunale ha motivato la decisione, inedita nella storia repubblicana del Brasile, con la necessità di «garantire l’ordine pubblico»: a far scattare l’allarme è stata la manifestazione convocata dal figlio Flavio per sabato sera davanti all’abitazione del padre, ma soprattutto è risultato alle autorità che nella notte tra venerdì e sabato Jair abbia provato a sfilarsi la cavigliera elettronica che è costretto a portare dallo scorso luglio.

Il gesto è stato letto come un chiaro tentativo di fuga: secondo il giudice Alexandre de Moraes, Bolsonaro era in procinto di rifugiarsi nell’Ambasciata Usa, «che dista appena 15 minuti di auto dalla sua abitazione». Moraes ha aggiunto che all’ex presidente, visto il suo precario stato di salute, «saranno garantite tutte le cure necessarie durante la detenzione, ma potrà ricevere solo visite autorizzate».