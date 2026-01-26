Attacco a un campo da calcio in Messico, 11 morti

Un attacco armato ha causato almeno 11 morti e 12 feriti su un campo da calcio nello Stato centrale messicano di Guanajuato, uno dei più violenti del Paese, dove sono attivi gruppi criminali organizzati. A renderlo noto sono le autorità locali. L'attacco è avvenuto nella città di Salamanca, le cui autorità hanno dichiarato di essere alla ricerca dei responsabili.

"Undici le persone uccise", hanno confermato le autorità locali: "10 sono morte sul posto, l'undicesima mentre riceveva cure mediche in ospedale". I feriti da colpi d'arma da fuoco, attualmente in cura, "sono 12". Sabato sera, quattro sacchi contenenti resti umani erano stati trovati abbandonati nella stessa città. Guanajuato è un polo industriale con stabilimenti di assemblaggio di auto e numerose attrazioni turistiche, dove - secondo gli analisti - diversi gruppi della criminalità organizzata si contendono il controllo del traffico di droga e di carburante All'inizio di quest'anno, il governo di Claudia Sheinbaum ha promesso che il tasso di omicidi del Paese avrebbe raggiunto il livello più basso degli ultimi dieci anni.