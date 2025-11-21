Assaltata in Nigeria una scuola cattolica: rapiti 52 studenti

Uomini armati in Nigeria hanno rapito 52 studenti da una scuola cattolica nello Stato del Niger, secondo quanto riportato stamani dall'emittente televisiva locale Arise News. Un comunicato del governo dello stato del Niger ha confermato l'avvenuto rapimento, ma ha affermato che il numero degli studenti rapiti è ancora in fase di verifica. "Il governo dello Stato del Niger ha accolto con profonda tristezza la sconvolgente notizia del rapimento degli studenti della St. Mary's School", si legge nel comunicato, aggiungendo che le agenzie di sicurezza sono alla ricerca degli studenti.

Martedì scorso un gruppo armato ha fatto irruzione in una chiesa pentecostale della città di Eruku, nella provincia di Ekiti, uccidendo due persone. I malviventi sono poi scappati nella boscaglia circostante trascinandosi dietro il pastore e una trentina di fedeli. I rapitori chiedono un riscatto di 100 milioni di naira (circa 69mila dollari) per ciuscun fedele. Solo pochi giorni fa, 25 studentesse sono state portate via con la forza in un liceo a Maga nella regione di Danko/Wasagu, nello Stato nord-occidentale nigeriano di Kebbi.

La paura degli attacchi criminali corre veloce in tutto il Paese. Ieri, nella Nigeria occidentale il governo dello Stato di Kwara avceva ordinato la chiusura delle scuole in diversi distretti dopo l'attacco a una chiesa che martedì ha causato due morti e una trentina di rapiti: lo hanno riferito le autorità locali. Secondo il segretario della chiesa pentecostale attaccata, Michael Agbabiaka, gli aggressori hanno anche rapito «35 persone», un numero che la polizia non ha confermato. L'attacco è avvenuto martedì sera a Eruku durante una funzione religiosa trasmessa in diretta, suscitando grande commozione sui social network. Le autorità locali hanno deciso di chiudere le scuole nei distretti di Ifelodun, Ekiti, Irepodun, Isin e Oke Ero «nell’ambito di misure di sicurezza proattive volte a porre rimedio alle recenti violazioni della sicurezza in alcune parti dello Stato», ha detto Ibraheem Abdullateef, portavoce dello Stato di Kwara. «Questa decisione è stata presa per contrastare i rapitori, che potrebbero voler utilizzare gli studenti come bersagli facili e scudi umani nel contesto di una nuova ondata di repressione condotta dalle forze di sicurezza contro i loro covi», ha aggiunto. Ultimamente, gli attacchi dei banditi si sono moltiplicati a Kwara, in particolare i rapimenti a scopo di estorsione, spingendo il presidente nigeriano Bola Tinubu a ordinare il mese scorso lo schieramento di militari nelle foreste dello Stato, dove le bande si nascondono.