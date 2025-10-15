Addio a Raila Odinga, l'eterno sconfitto keniano

È morto all’età di 80 anni l'ex primo ministro keniano Raila Odinga. Il suo decesso è stato dichiarato dai medici dell'ospedale di Kochi, a sud dell'India, dove era stato portato d'urgenza per un arresto cardiaco. Il leader era in viaggio in India per motivi di salute.

Odinga ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione della democrazia multipartitica in Kenya negli anni ’90 ed è stato, da allora, un leader sia all’interno del governo sia come principale capo dell’opposizione. Per cinque volte ha perso la corsa alla presidenza. Due della campagne di cui è stato protagonista, a distanza di un decennio l’una dall’altra, furono contrassegnate da violenti scontri.

La sua attività come attivista per la democrazia ha contribuito a ottenere due delle riforme più importanti nella storia del Kenya: l’introduzione del multipartitismo nel 1991 e la nuova costituzione del 2010.

Odinga aveva guidato le proteste dopo le contestate elezioni del 2007, che avevano fatto precipitare il Paese nel più grave episodio di violenza politica dalla conquista dell’indipendenza. In quei disordini circa 1.300 persone furono uccise e centinaia di migliaia furono costrette a fuggire dalle proprie case.

Ben Agina, un alto consigliere di Odinga del 2022, ha commentato da Nairobi: «È un giorno triste per noi, la sua morte ha provocato una grande frattura politica. Il futuro appare incerto. E sarà un duro colpo, soprattutto per il suo partito».



