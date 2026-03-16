Israele apre un'inchiesta sulla strage della famiglia palestinese

Il ministero della Giustizia israeliano ha aperto un'inchiesta dopo che agenti dell'antiterrorismo israeliano hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco un padre, una madre e due bambini palestinesi sabato notte mentre si trovavano in auto a Tammun, in Cisgiordania. Secondo quanto riferito dal ministero della Salute di Ramallah, le vittime sono Ali Khaled Bani Odeh, 37 anni, la moglie Waad Othman di 35 anni e i figli Othman e Mohammed di 7 e 5 anni. Gli altri due figli - Mustafa, 8 anni, e Khaled di 11 - sono rimasti lievemente feriti da schegge. Funzionari della sicurezza israeliani citati dall'emittente Kan hanno riferito che la sparatoria compiuta da agenti speciali dell'antiterrorismo (Yamas) è stata "sproporzionata e non professionale". Abitanti di Tammun hanno raccontato ad Haaretz che gli agenti sono entrati in città a bordo di un veicolo con targa palestinese, seguita da rinforzi provenienti dai posti di blocco vicini. La polizia ha affermato che l'auto con a bordo la famiglia palestinese ha accelerato in direzione delle forze israeliane che, sentendosi minacciate, hanno aperto il fuoco. Una versione dei fatti messa in dubbio da familiari delle vittime.