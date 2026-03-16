Mezzo pieno in 10 minuti: Volvo ES90 cambia le regole del gioco

In un tempo di radicale "Suvizzazione", con una quota sul mercato italiano di questa tipologia di vetture ormai vicina al 62% sul totale, ci vuole un indubbio coraggio per lanciare una berlina di grandi dimensioni, lunga cinque metri esatti e per di più con motorizzazione elettrica. Ma Volvo crede molto nella nuova ES90 che in effetti ha caratteristiche interessanti per la nicchia, a partire da una configurazione non banale: per esempio, l’ampio portellone stile fastback garantisce una pratica accessibilità al vano bagagli che offre da 446 a 1.256 litri. Ma anche l’abitacolo, molto curato in materiali e finiture, offre volumetrie e luminosità più da Suv che da "berlinona". E ancora grazie le sofisticate molle pneumatiche (6 cm di escursione massima), la ES90 non patisce complessi d’inferiorità nei confronti delle vetture a ruote alte.

Tecnicamente, il nuovo modello segna un passaggio importante nella storia del brand svedese, che fa parte del colosso Geely: è infatti la prima Volvo basata su un’architettura a 800 Volt, con i benefici che ne derivano: elevate potenze con meno corrente, cavi di sezione inferiore che riducono peso e stress termico e, soprattutto, ricariche rapide e costanti nel tempo. Durante il nostro test drive, in una sosta obbligata in una stazione Ionity tra Bologna e le colline verso Forlì, ci sono voluti solo 10 minuti per riempire di corrente dal 10 al 55% il "serbatoio", con un picco di 255 kW di potenza. Senza preclimatizzare la batteria (operazione che qui può avvenire anche manualmente; la potenza massima nominale è di 350 kW) e con una curva di ricarica particolarmente stabile.

Quanto ai propulsori, la versione d’accesso (motore posteriore da 333 Cv e 480 Nm) con batteria da 92 kWh e 650 km di autonomia WLTP, basta e avanza per muoversi in souplesse: la guida è precisa, la risposta omogenea e robusta, quasi da Volvo old style per capirsi. Per chi desidera qualcosa in più, sono disponibili la Twin Motor da 456 Cv e la Twin Motor Performance da 680 Cv, entrambe con accumulatore da 106 kWh e circa 700 km di autonomia dichiarata. La Volvo ES90 Single Motor è proposta in tre allestimenti (Core, Plus e Ultra) rispettivamente a 73.500, 77.600 e 86.070 euro. Le versioni bimotore sono invece abbinate esclusivamente al più ricco Ultra e costano 91.170 e 96.570 euro.