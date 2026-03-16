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Mezzo pieno in 10 minuti: Volvo ES90 cambia le regole del gioco

di Maurizio Bertera
Grazie all'architettura elettrica da 800 Volt la debuttante "berlinona" del marchio svedese stabilisce un nuovo parametro di ricarica veloce
1 min di lettura
March 16, 2026
Mezzo pieno in 10 minuti: Volvo ES90 cambia le regole del gioco
La nuova Volvo ES90
In un tempo di radicale "Suvizzazione", con una quota sul mercato italiano di questa tipologia di vetture ormai vicina al 62% sul totale, ci vuole un indubbio coraggio per lanciare una berlina di grandi dimensioni, lunga cinque metri esatti e per di più con motorizzazione elettrica. Ma Volvo crede molto nella nuova ES90 che in effetti ha caratteristiche interessanti per la nicchia, a partire da una configurazione non banale: per esempio, l’ampio portellone stile fastback garantisce una pratica accessibilità al vano bagagli che offre da 446 a 1.256 litri. Ma anche l’abitacolo, molto curato in materiali e finiture, offre volumetrie e luminosità più da Suv che da "berlinona". E ancora grazie le sofisticate molle pneumatiche (6 cm di escursione massima), la ES90 non patisce complessi d’inferiorità nei confronti delle vetture a ruote alte.
Tecnicamente, il nuovo modello segna un passaggio importante nella storia del brand svedese, che fa parte del colosso Geely: è infatti la prima Volvo basata su un’architettura a 800 Volt, con i benefici che ne derivano: elevate potenze con meno corrente, cavi di sezione inferiore che riducono peso e stress termico e, soprattutto, ricariche rapide e costanti nel tempo. Durante il nostro test drive, in una sosta obbligata in una stazione Ionity tra Bologna e le colline verso Forlì, ci sono voluti solo 10 minuti per riempire di corrente dal 10 al 55% il "serbatoio", con un picco di 255 kW di potenza. Senza preclimatizzare la batteria (operazione che qui può avvenire anche manualmente; la potenza massima nominale è di 350 kW) e con una curva di ricarica particolarmente stabile.
Quanto ai propulsori, la versione d’accesso (motore posteriore da 333 Cv e 480 Nm) con batteria da 92 kWh e 650 km di autonomia WLTP, basta e avanza per muoversi in souplesse: la guida è precisa, la risposta omogenea e robusta, quasi da Volvo old style per capirsi. Per chi desidera qualcosa in più, sono disponibili la Twin Motor da 456 Cv e la Twin Motor Performance da 680 Cv, entrambe con accumulatore da 106 kWh e circa 700 km di autonomia dichiarata. La Volvo ES90 Single Motor è proposta in tre allestimenti (Core, Plus e Ultra) rispettivamente a 73.500, 77.600 e 86.070 euro. Le versioni bimotore sono invece abbinate esclusivamente al più ricco Ultra e costano 91.170 e 96.570 euro.

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