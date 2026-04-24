L’eclissi dell’Occidente: il Salone di Pechino è il nuovo impero delle ruote

Se c’è un luogo dove il futuro ha smesso di essere un’ipotesi per farsi lamiera, batterie e ambizione sfrenata, quel luogo è Pechino. Dal 24 aprile al 3 maggio, l’Auto China 2026 non è più solo una fiera di settore: è l’altare su cui si celebra il definitivo passaggio di consegne del potere industriale globale. I numeri sono, per distacco, i più imponenti della storia dell’auto: 1.500 espositori spalmati su 380 mila metri quadrati — una superficie che equivale a 54 campi da calcio — e oltre 200 marchi pronti a darsi battaglia. Ma dietro la mastodontica scenografia del China International Exhibition Center e il futurismo architettonico del polo firmato da Zaha Hadid, si nasconde una verità brutale per noi europei: l’automobile, per come l’abbiamo conosciuta, è ormai in mano ai cinesi.

Il Dragone non insegue più: ora detta il ritmo. Il tema dell’edizione, “Future of Intelligence”, non è uno slogan di marketing, ma una dichiarazione di guerra tecnologica. Intelligenza artificiale, guida autonoma e nuove energie sono i pilastri su cui il Dragone ha costruito un vantaggio competitivo che appare, oggi, quasi incolmabile. Mentre l’Europa si perde in dibattiti normativi e incertezze strategiche, la Cina corre. Non guarda più al proprio mercato interno come a una riserva di caccia, ma parla direttamente al Vecchio Continente, esportando modelli che non sono più "copie" economiche, ma originali d'avanguardia.

Il paradosso è servito: i grandi gruppi tedeschi, che un tempo andavano a Pechino per "civilizzare" il mercato locale, oggi sono costretti a stringere alleanze di sopravvivenza con le startup cinesi. Emblematico è il caso di Volkswagen, che al salone presenta la ID.Unyx 7 e la ID.Aura T6, nate dalla collaborazione con Xpeng. È l'ammissione definitiva: per restare rilevanti in Cina (e domani in Europa), i giganti di Wolfsburg devono utilizzare software e piattaforme elettroniche sviluppate dai loro ex allievi.

La parata delle novità: il nuovo canone estetico e tecnologico. Scorrendo le anteprime di Pechino 2026, si percepisce chiaramente la nuova geografia del settore. Il ritorno più atteso è quello di Smart. Con la #2, il marchio rinasce con una piccola due posti elettrica disegnata in Germania ma costruita sulla piattaforma ECA di Geely. È il cerchio che si chiude: l'icona della mobilità urbana europea torna a vivere grazie ai capitali e alla tecnologia cinese. Accanto a lei, la mastodontica #6 EHD, una berlina ibrida plug-in da cinque metri che dimostra come il marchio non voglia più solo parcheggiare in centro, ma dominare l'autostrada.

Mentre BMW aggiorna la sua ammiraglia Serie 7 (e la variante elettrica i7) puntando su ricariche ultra-rapide, e Mercedes-Benz dota il suo crossover GLC del software di guida autonoma di Momenta, è tra i brand cinesi che si respira l'innovazione più aggressiva. BYD lancia la famiglia Ocean con il Suv Sealion 08, pronto a invadere le strade europee. Omoda presenta la Omoda 4, un crossover con uno stile ispirato ai robot nipponici che arriverà con motorizzazioni per ogni gusto, dal benzina all'elettrico. MG (proprietà Saic) alza l'asticella tecnologica con la MG 4X, che promette l'uso di batterie a stato semi-solido: il "sacro graal" dell'efficienza che l'Europa sta ancora cercando di industrializzare.

E se Audi lancia un nuovo brand (denominato semplicemente AUDI, senza i quattro anelli) con il Suv elettrico E7X sviluppato con Saic, sono realtà come Xpeng e Leapmotor a dettare le regole dell'extra-lusso e della versatilità. La Xpeng GX è un'ammiraglia da 5,2 metri con un'autonomia dichiarata superiore ai 1.000 chilometri grazie al sistema range extender, una soluzione che cancella in un colpo solo l'ansia da ricarica.

Una mutazione genetica. La cronaca ci dice che la Cina ha vinto la scommessa dell'elettrificazione, ma una riflessione generale suggerisce qualcosa di più profondo. L'auto è diventata un dispositivo elettronico complesso, un computer su ruote dove la meccanica è un dettaglio e il software è l'anima. In questo nuovo ecosistema, la Cina gioca in casa. Possiede la filiera delle batterie, controlla le terre rare, domina la produzione di microchip e ha un mercato interno che accetta l'innovazione a una velocità tripla rispetto a quella occidentale. L'Europa osserva, stretta tra la necessità di proteggere le proprie fabbriche e l'urgenza di non restare esclusa dalla rivoluzione. Ma Pechino 2026 ci lancia un messaggio inequivocabile: il baricentro si è definitivamente spostato. Se un tempo le novità mondiali si aspettavano a Ginevra o a Francoforte, oggi il mondo dell'auto si ferma a Pechino. Il Dragone ha smesso di ruggire: ha iniziato a guidare. E lo fa con una sicurezza che mette i brividi a chiunque creda ancora che il "Made in Europe" sia ancora un valore aggiunto.