Smart #2, ritorno elettrico: la citycar icona rinasce (quasi) com'era

A 30 anni dal debutto, prima mondiale al Salone di Pechino: ma è ancora un prototipo. Nel 2027 la versione definitiva della piccola che ha rivoluzionato la mobilità

Non è ancora la versione definitiva, ma finalmente ci sono le prime foto. Che il popolo degli amanti delle city car (e dei nostalgici della "vera" Smart in particolare) aspettavano da tempo. Da vivo la vedremo per la prima volta venerdì, al Salone dell'auto di Pechino. Ma le prime immagini già chiariscono quasi tutto. La nuova Smart #2 segna il ritorno di un’icona urbana: la due posti che ha rivoluzionato la mobilità cittadina si prepara a tornare sul mercato a quasi trent’anni dal debutto, con un progetto completamente rinnovato. E una sola certezza: sarà esclusivamente elettrica.

Attualmente ancora vicina nelle forme a una concept car, la nuova compatta arriverà su strada in versione definitiva nel 2027, con un’anteprima europea attesa al Salone di Parigi. Il modello rappresenta un tassello fondamentale nel rilancio del marchio Smart, oggi joint venture tra Mercedes-Benz e il gruppo cinese Geely. La #2 riprende lo spirito della storica “smartina”, reinterpretandolo in chiave moderna. Linee più muscolose e richiami stilistici agli ultimi modelli della gamma — #3, #4 e #5 — segnano un netto cambio di passo rispetto al passato, pur mantenendo dimensioni compatte ideali per la città. Non a caso, l’Italia resta uno dei mercati più affezionati, con Roma considerata da anni la capitale mondiale della piccola due posti.

Sul fronte tecnico, i dettagli sono ancora limitati, ma emergono già alcune caratteristiche chiave: la piattaforma sarà la nuova ECA dedicata ai modelli elettrici, mentre l’autonomia dichiarata si attesterà intorno ai 300 chilometri. Presente anche la ricarica rapida in corrente continua, che consentirà di passare dal 10 all’80% della batteria in meno di 20 minuti. Non manca la tecnologia: la #2 sarà dotata di sistema Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni — come monopattini o e-bike — direttamente dalla batteria dell’auto. Un dettaglio che conferma la vocazione urbana e versatile del modello.

Tra le poche specifiche già comunicate, si sa che sarà lunga solo 2,79 metri, con un raggio di sterzata di 6,95 metri, pensato per garantire la massima agilità nel traffico cittadino. Un valore che sottolinea come la nuova Smart punti a restare fedele alla sua missione originaria: essere la soluzione più pratica per muoversi negli spazi urbani sempre più congestionati. Per sapere il prezzo definitivo invece, occorrerà attendere ancora.



